Oderbruchtag lockt mit großem Umzug und Markt

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Am Oderbruchfest, das am 22. Juni im größten Kolonistendorfes des Oderbruchs gefeiert wird, wollen sich Vertreter aus allen Gemeinden des Oderbruchs zwischen Hohensaaten und Lebus beteiligen. Zur Vorbereitung sind bereits einige Arbeitsgruppen gebildet worden, die sich um Finanzierung und Gestaltung der einzelnen Teile wie dem großen Oderbruchmarkt an der Liebesinsel und dem Festumzug sowie um das große Programm auf den beiden Bühne kümmern, informierte Carla Kleinert. Bei ihr im Neutrebbiner Gemeindezentrum laufen alle Fäden zusammen. Nach dem Wunsch der Veranstalter wird das Fest an die großen 250-Jahr-Feiern aus Anlass des Beginns der Trockenlegung des Oderbruchs und der Gründung der ersten Kolonistendprfer 1997 und 2003 sowie an das Landesdorffest 1998 in Neutrebbin erinnern. Die Oderbrücher wollen damit auch auf die Besonderheiten ihres zusammenhängenden Landstriches erinnern, für das sie um die Erlangung des europäischen Kulturerbe-Siegels ringen. Landnutzung, Fischfang, Viehhaltung und Wasserregulierung werden ebenso eine Rolle spielen wie die kulturelle Traditionen in den Alt- und Neudörfern sowie in den Kleinstädten als traditionelle Zentren des Landlebens.

„Wir freuen uns über jeden Mitstreiter, jede Gestaltungsidee“, so Carola Kleinert, die unter Tel. 033474 227 zu erreichen ist. Auch wenn es sich bei dem Termin um das erste Ferienwochenende handelt, sollen insbesondere die Bildungseinrichtungen in die Gestaltungen von Programm und Umzug einbezogen werden. Insbesondere ist dabei das Neutrebbiner Schulzentrum angesprochen, dafür eine Umzugswagen zu gestalten. Aber auch die anderen Schulen haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Möglicherweise kann der Oderbruchtag auch den Hintergrund für Projekte in diesem Schulhalbjahr genutzt werden. Für alle Programmteile sind an die Ortsteile Meldezettel versandt worden, auf denen sich Vereine, Einrichtungen und Familien mit Ideen und Vorschlägen einbringen können. Der Festumzug soll am 22. Juni um 12 Uhr in der Bahnhofstraße starten, Regie führt Neutrebbins Bürgermeister Werner Mielenz.

Die Bürgermeister haben sich verpflichtet, für den Oderbruchtag auch dann verantwortlich zu bleiben, wenn sie bei der Kommunalwahl nicht wiedergewählt werden. Die Aufgaben der Verantwortlichen sollen nicht mandatsgebunden sein, betonte Mielenz.

Der Oderbruchtag soll alle zwei Jahre zur Tradition werden. Als nächster Austragungsort ist für 2021 bereits Golzow geplant. Das nächste Arbeitstreffen der Bürgermeister zur Fest-Vorbereitung ist für den 11. März um 19 Uhr vorgesehen.