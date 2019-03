Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Laute Diskomusik drang am Rosenmontag aus der Aula des Grundschulteils der Salvador-Allende-Schule in der Wriezener Krausenstraße. Im Flur blinkten Partyleuchten und das ganze Haus war mit Papierschlangen und Luftballons geschmückt. Kinder und Lehrer der ersten bis vierten Klassen feierten dort Fasching. Und die Disko in der Aula war eine von insgesamt acht auch mit Unterstützung von Eltern vorbereiteten Stationen.

Da gab es Sockenzielwurf oder Spiele wie „Mein rechter, rechter Platz ist leer“ und gleich zwei Cafés, in denen sich die Kinder stärken konnten. Nach jeweils 20 Minuten wurden die Stationen gewechselt. Eröffnet worden war dieser besondere Schultag von etwa einem Dutzend Fünkchen des Wriezener Carnevals-Club (WCC), die selbst die Allende-Schule besuchen. Trainiert wird diese Tanzgarde von Kristin Streich, die bei dem Auftritt natürlich nicht fehlen durfte.