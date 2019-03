Und es bewegt sich doch

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Das ist Grund genug für Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD), auf die vielen Kritiken zu reagieren und sich bei einem erneuten Vororttermin ein Bild vom Zustand der Brücke zu machen. Denn wenn auch Vandalismus-Schäden zur Sperrung des Holzbauwerks führten, sind doch massive Mängel auch durch die fehlerhafte Ableitung von Regenwasser entstanden. „Wir müssen eine neue Brücke bauen“, macht Wonke klar.

So sind nicht nur Holzgeländer und Latten zerborsten, sondern auch die für die Statik nötigen Holzständer marode. Zwischen aufgelegten Latten zum Überfahren der Brücke und Unterbau klaffen Löcher wie in einem Schweizer Käse. „Die Verantwortung, wenn etwas passiert, kann ich nicht übernehmen“, sagt der Familienvater.

Die Dranse ist ein kleines Flüsschen. Ganz Schlaue haben einige Holzklötze hineingeworfen, die Faule mit ihren Rädern an der Brücke vorbei zum Erklimmen des lehmigen Uferhangs ermutigen. Denn der Umweg, der zu fahren wäre – schon von Weitem weisen Sperrschilder auf die geschlossene Brücke hin – ist einigen wohl zu weit.

„Ich habe die Schilder gar nicht ernst genommen“, bekennt ein Berliner Rad-Ausflügler, die am Sperrgitter zum Stehen kommt. Eine junge Frau, die partout samt ihrem Rad durch den Graben schieben will, bleibt stecken. „Ich habe das nicht ernst genommen“, beschreibt sie kurz ihr Ungeschick.

Auch in den politischen Gremien wie zuletzt im Bauausschuss war auf die fehlende Wegeverbindung in Panketal hingewiesen worden. Die Fraktion BVB/Freie Wähler fordert von der Gemeinde, umgehend für Ersatz zu sorgen.

Ganz so einfach sie das Ganze nicht, erläutert Bürgermeister Wonke. Er habe einen Mitarbeiter im Bauamt angewiesen, umgehend mit der Planung zu beginnen und sich mit dem Ersatz der Dranse-Brücke zu beschäftigen. Bisher habe die Gemeinde das an einigen Stellen in der Gemeinde auch selbst erledigen können. So wurde die Brücke über die Panke 2016 in der Solothurnstraße vom Bauamt in guter Qualität realisiert, ebenso an der Dompromenade und Unterwaldenstraße. Die Bauwerke sind aus Stahl und Beton errichtet worden, stabiler als Holz. „Das hier ist ein sensibler Bereich, wir müssen handeln“, erklärt Wonke. Für die Sommermonate, das will er prüfen lassen, könne mit einer Reparatur die Durchfahrt auf dem Radfernweg zeitweise geöffnet werden. „Auch an den Wochenenden tummeln sich hier viele Familien“, sagt der Röntgentaler. „Ich bin selbst Radfahrer und weiß, wie wichtig diese Wege sind.“ Ob und wie das gelingt, werde er der Öffentlichkeit und den Gemeindevertretern mitteilen, versprach Wonke. Der Neubau einer Brücke, die aus stabileren Materialien gefertigt ist, koste 170 000 Euro. Dieses Geld stehe in der Gemeinde bereit. Die Position Straßenunterhaltung könne dafür genutzt werden, informiert der Bürgermeister. Ihn ärgert aber auch, dass immer wieder Beschädigungen im Gemeindegebiet zu verzeichnen sind. Ob am Rathaus, bei dem große Scheiben eingeworfen wurden, oder an Bänken, Papierkörben und eben der Dranse-Brücke toben sich Unbekannte oftmals aus. Die Allgemeinheit muss darunter leiden.

Im Mittelalter wurden Panke und Dranse an Furten durchquert. Heute bemühen sich Wasserverbände und angrenzende Gemeinden und Städte, die Flüsschen aus Umweltgründen wieder mäandern zu lassen. Inmitten des Bürgerparks Pankow befindet sich übrigens die einzige denkmalgeschützte Pankebrücke, die um 1923 bis 1925 nach Plänen von Alexander Poetschke entstand.