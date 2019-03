Virtuelle und kulinarisch Reise auf den Balkan

Kerstin Unger

Greiffenberg (MOZ) Mit Brot, Salz und Öl wurden die Gäste des Weltgebetstages in Greiffenberg begrüßt. Rund 60 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche erfuhren mehr über Leben und Probleme slowenischer Frauen.

Statt „Guten Abend“ hieß es an der Tür des Gemeindehauses „Dober wetschér“. Drinnen wartete eine lange Tafel auf die Besucher, die nicht nur aus Greiffenberg, sondern auch aus Kerkow, Angermünde, Crussow oder Peetzig gekommen waren. Für den anderthalbstündigen Gottesdienst standen Plätzchen und Weintrauben zur Stärkung bereit, ehe später zum gemeinsamen Büfett eingeladen wurde.

Wie vielerorts in 170 Ländern der Welt hatte auch in Greiffenberg eine Gruppe von Frauen den Weltgebetstag bestens vorbereitet. Überall wurden am ersten Freitag im März oder am Wochenende gemeinsam die gleichen Lieder gesungen, Gebete gesprochen, erfuhren Menschen mehr über Schicksale von alten und jungen Frauen aus Slowenien. Bei der weltweit größten ökumenischen Frauenbewegung waren die Teilnehmer in Gedanken bei denen, die nicht mit am Tisch sitzen konnten.

Reinhard Thürnagel, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, begrüßte alle Gäste und dankte den Akteurinnen für tolle Ideen. Es ist immer der gleiche Stamm von Frauen, der sich in Greiffenberg für den Weltgebetstag engagiert. So sind seit Jahren Dagmar und Christin Schmidt aus Görlsdorf dabei. Heidi Conrad und Ruth Thürnagel nahmen an dem vorbereitenden Workshop in Berlin teil und brachten die Gottesdienstordnung von den Frauen aus Slowenien sowie die neu zu lernenden Lieder mit. Jeden Dienstag wurde in den vergangenen Wochen zwei Stunden lang geprobt und der Abend vorbereitet, der zwar inhaltlich vorgegeben war, aber auch Platz für individuelle Gestaltung gab. So schlüpften Greiffenbergerinnen in die Rolle der slowenischen Frauen, die von ihrer Geschichte erzählten und an der gemeinsamen Tafel Platz nahmen. Wie Marjet, die als religiöse Bürgerin im sozialistischen Jugoslawien wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt wurde. Nach dem Abitur fehlte ihr das Geld zum Studieren. Sie ging in die Schweiz und war auch dort als Gastarbeiterin nicht gut angesehen. Bei der über 80-jährigen Marija lebt die ganze Familie von ihrer kleinen Rente, die Kinder gingen auf Arbeitssuche in die Stadt. Von Alkoholmissbrauch und Gewalt in ihrer Familie berichtet die Lebensgeschichte von Ema. Bei der Kollekte am Ende des Gottesdienstes kamen 238,50 Euro zusammen, die in helfende Projekte in Slowenien investiert werden.

Danach wurden alle Besucher des Abends in den Nebenraum eingeladen, in dem bereits das Büfett mit Spezialitäten vom Balkan gedeckt waren. Einige Rezepte hatten die slowenischen Frauen zur Verfügung gestellt, andere entstanden nach den Ideen der Greiffenberger Frauen. Die Anwesenden ließen sich auch nicht lange bitten, die köstlich duftenden Speisen wie Lammsuppe, Apfelpudding, Cevapcici, Gurke mit Buttermilch, Buchweizengrütze mit Cham-­pignons und vieles mehr zu probieren.

Wer schon einmal im Urlaub in Slowenien war, kannte das eine oder andere Gericht. Das bisher schwierigste Land für die Hobbyköchinnen sei übrigens Surinam im vergangenen Jahr gewesen, berichtete Ruth Thürnagel.