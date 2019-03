Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Als Super-Nanny hat sie einst für einen privaten TV-Sender Familien in der Krise beraten und begleitet – und Kinder, die nicht spurten, schon mal auf die „stille Treppe“ geschickt. Von dieser Erziehungsmethode hat sich Katharina Saalfrank längst distanziert. Ihr Credo heute: „Beziehung statt Erziehung“. Am 27. März ist die Pädagogin und Therapeutin in Eberswalde zu Gast. Auf Einladung der Krankenkasse DAK hält die 47-Jährige einen Vortrag „Kindheit ohne Strafen“.

„Eine gesunde Entwicklung der Kinder liegt jedem am Herzen. Wer vorausschauend auf die Gesundheit seiner Kinder achtet, legt Wert auf eine Erziehung ohne Strafen, Ängste und Gewalt“, ist sich Heiko Schübler, Chef der DAK Barnim, sicher. „Für Gesundheit möglichst ein Leben lang braucht es nicht nur Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, sondern eben auch eine gesunde Erziehung“, freut sich der Regionalleiter über die Verpflichtung von Katharina Saalfrank. Ziel der Veranstaltung sei es, Eltern Anregungen zu geben, sie zu unterstützen und damit eine gesunde Entwicklung ihres Nachwuchses zu fördern.

Die bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik ist aus Sicht von Katharina Saalfrank, die in Berlin eine Privatpraxis für pädagogisch-psychologische Beratung betreibt, eine gute und vor allem nachhaltige gesunde Alternative zur herkömmlichen bzw. tradierten Erziehung. Sie stellt die konstruktive Beziehung, das Wachstum und die gesunde Entwicklung aller Partner, insbesondere jedoch der Kinder, in den Mittelpunkt. Auf ihrer Homepage spricht Saalfrank von sieben Werten für eine „gelingende Beziehung“. Dazu gehören auch Dialog, Wertschätzung und Achtsamkeit. „Eltern kommen vor allem mit dem Anliegen in meine Praxis, besser mit ihrem Kind ,zurechtkommen‘ zu wollen“, so die Pädagogin. „Sie wollen es besser verstehen und es nach meiner Erfahrung anders machen, als sie es selbst früher erlebt haben.“ Viele Mütter und Väter würden dabei nach neuen Wegen suchen. „Sie wollen keine nur gehorsamen Kinder. Sie wollen vor allem, dass es ihren Kindern gut geht.“

Saalfrank, selbst Mutter von vier Kindern, zeigt Alternativen zu klassischen Sanktionen bei Regelverstößen auf, hin zu einer wertschätzenden und gleichsam klaren Führung. Grundlage für ein konstruktives Miteinander sei, das Verhalten des Nachwuchses nicht als störend zu empfinden, sondern darin ein „wertvolles Signal, das auf seelisch-emotionale Vorgänge“ schließen lässt, ist die Pädagogin überzeugt. Für den Vortrag verspricht sie Praxisbeispiele. Und im Anschluss die Möglichkeit des Austausches.

Anmeldung unter www.dak.de/saalfrank-eberswalde