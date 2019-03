Privatschilder an der Straßensperrung

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der Heinersdorfer Damm ist seit vergangener Woche wieder von der Karl-Teichmann-Straße aus befahrbar. Die Vollsperrung der Straßenbaustelle ist seit Dienstag aufgehoben und durch ein Durchfahrtsverbot mit Zusatzschild „frei für Hotel und Restaurant“ ersetzt worden. Gäste des Turmhotels und der Gaststätte Athen können jetzt an der Absperrung vorbeifahren. Die Zufahrt zum Eigenheimgebiet am Wasserturm bleibt jedoch weiterhin über die Umleitung über den Kreisverkehr Ehm Welk-Straße geregelt.

Kommentare in sozialen Netzwerken hatten sich vorige Woche beklagt, dass das Hotel und der Grieche nach wie vor nicht erreichbar und die Zufahrten aus beiden Richtungen abgesperrt seien. Dem widersprach der Baubetrieb. „Wir haben die Absperrung so weit geöffnet, dass die Straße in eine Fahrtrichtung befahren werden kann und mit Zusatzschildern auf beiden Seitern der Teichmannstraße sowie an der Zufahrt vom Marchlewskiring bereits auf die Ausnahme hingewiesen“, versicherte André Pohlmann vom Gartzer Straßen- und Tiefbaubaubetrieb.

An allen drei möglichen Zufahrten der Ampelkreuzung befinden sich an den blauen Straßenschildern mit vorgeschriebener Abbiegerichtung die gleichen Zusatzschilder „frei für Hotel und Restaurant“ mit Panzertape befestigt. Außerdem wurden die handgemalten Hinweisschilder „Athen“ und eines Lederjacken-Verkäufers im Turmhotel mit an das Verkehrsschild angebracht, ebenso ein Wegweiser des Turmhotels. „Sieht zwar etwas polnisch aus, aber erfüllt seinen Zweck“, erklärte Pohlmann.