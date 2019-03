Mauerradweg wird saniert

Roland Becker

Nieder Neuendorf Hennigsdorf (MOZ) Auf rund 1,4 Kilometer soll voraussichtlich ab April die Nieder Neuendorfer Uferpromenade erneuert werden. Betroffen ist der Abschnitt von der Landzunge bis etwa Höhe Waldmeisterstraße. Der Uferweg ist zugleich Teil des Mauerradwegs und des Fernradwegs Berlin-Kopenhagen.

Schon 2017 hatte die Stadtverwaltung festgestellt, dass der zwischen 1999 und 2005 zu touristischen und Naherholungszwecken ausgebaute ehemalige Postenweg an der Berliner Mauer einer Erneuerung bedarf. Die bisherige wassergebundene Deckschicht verursache im Sommer eine starke Staubent­wicklung. Bei Regenwetter hingegen stehe er voller Pfützen und verschlamme an einigen Stellen. Um den Radweg möglichst ganzjährig und damit bei Wind und Wetter befahrbar zu machen, ist nun der Einbau eines luft- und wasserdurchlässigen Belages geplant.

Ein erster Anlauf, den Weg zu sanieren, scheiterte an den Kosten. Aufgrund der Preisentwicklung im Baugewerbe wurde das Budget von 450 000 auf 550 000 Euro aufgestockt. Den Beschluss fassten die Abgeordneten Ende Februar 2018. Zu Bauarbeiten kam es im selben Jahr aber nicht mehr.

Jetzt hat die Stadt einen neuen Versuch unternommen, den Auftrag auszuschreiben. Eigentlich sollte die Auftragsvergabe bereits im Februar erfolgen. Jetzt heißt es, dass noch kein Zuschlag erteilt wurde. Dennoch zeigte sich der zuständige Fachbereichsleiter Dirk Asmus am vorigen Mittwoch im Parlament zuversichtlich, dass die Arbeiten im April beginnen können. Für die Bauzeit werden drei Monate veranschlagt. Damit werden die Arbeiten in die Saison hinein andauern. Allerdings strebt die Stadt zwei Bauabschnitte an, sodass nicht die gesamten 1,4 Kilometer die ganze Bauzeit über gesperrt werden müssen.

Von den 550 000 Euro muss die Stadt nur ein Fünftel aufbringen. Den größten Teil, rund 440 000 Euro, bekommt die Stadt aus einem der Fördermitteltöpfe des Landes. Bleibt die Frage, ob diesmal zumindest ein Angebot im Kostenrahmen bleibt. Dazu wollte sich das Rathaus am Montag nicht äußern. (rol)