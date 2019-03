Alte Hase voller Tatendrang

Susan Hasse

Finowfurt Nach knapp einem Jahr hat die Schule Finowfurt nun wieder einen Schulleiter. Torsten Tappert ist seit Februar der neue Mann an der Spitze der Oberschule. Tappert ist ein alter Hase auf seinem Gebiet und hat sich für die Einrichtung einiges vorgenommen.

„Eine Schule wird kollegial geleitet“, stellt Torsten Tappert gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Weisungen von oben herab zu erteilen, wie dies zu früheren Zeiten vom Schuldirektor üblich war, sei nicht mehr zeitgemäß, ist der 53-Jährige überzeugt. „Ich will meine Kraft dafür einsetzen, die Lehrer bei ihrer Arbeit zu unterstützen, so Tappert.

Seit Februar ist Torsten Tappert Schulleiter an der Oberschule Finowfurt und hat sich erfolgreich gegen einen weiteren Kandidaten durchgesetzt. Voller Tatendrang beginnt er seine neue Stellung in der Gemeinde Schorfheide. Einer seiner ersten Amtshandlungen war es, sich einen Überblick über die Finanzen zu verschaffen. Was er vorfand, erstaunte: „Die Schule ist bestens ausgestattet“, sagt er. Von einem derartig üppigen Budget habe er in Niedersachsen nur träumen können.

Tappert, der über zehn Jahre die Gesamtschule in Eisenhüttenstadt geleitet hat, ist nämlich aus privaten Gründen 2015 nach Osterholz bei Bremen gezogen. Dort leitete er die Gesamtschule Schwanewede. Er setzte in dieser Zeit viel daran, die besten Lehrer an die Schule zu holen und so die Qualität zu steigern. „Der Vorteil des niedersächsischen Schulsystems ist, dass die Schule direkt über die Einstellung neuer Lehrer entscheidet“, so Tappert. So kann man mit Bestenauslese viel bewegen, ist der Direktor überzeugt. In Brandenburg läuft die Rekrutierung und Besetzung, teils zum Missfallen der einzelnen Schulen, über das Staatliche Schulamt.

Trotzdem führte es den Neuen nun in den Barnim. In Schwanewede eckte Torsten Tappert an, es kam zu Differenzen an der Spitze der Gesamtschule. Tappert warf schließlich entnervt die Brocken hin, was die Lokalpresse mit „Tappert geht im Groll“ kommentierte, und wechselte ans nur wenige Kilometer entfernte Gymnasium Osterholz-Scharmbeck.

Fragt man ihn nach den Unterschieden von west- und ostdeutschen Lehrern, so bekommt man eine diplomatische Antwort, die erst zwischen den Zeilen ihre Wirkung entfaltet. Im Osten sei der Anteil der Pädagogen unter den Lehrern deutlich höher, so Tappert. Er spielt darauf an, dass es im Osten mehr Lehrer gebe, die den Job als ihre Berufung ansehen und die Schüler individuell da abholen, wo sie stehen.

Die Schule Finowfurt müsse mit Köpfchen weiterentwickelt werden, ist Torsten Tappert überzeugt. Ein paar Ideen und Visionen hat er auch schon. Doch es sei noch zu früh, um damit in der Zeitung zu stehen.

Bildung sei das Schlüsselthema der Zukunft, ist er fest überzeugt. So müsse der Ansatz fachübergreifend zu lernen, noch stärker gelebt werden. Tappert denkt bildungspolitisch dabei durchaus über den Tellerrand hinaus. Schließlich ist er nicht ohne Grund seit Ende 2018 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bildung der SPD.

Tappert scheut keine Auseinandersetzung, das wird schnell klar. Er hat seine Prinzipien und eine klare Vorstellung wie gute Bildung aussieht. Dafür kämpft er, wissen auch frühere Wegbegleiter aus Eisenhüttenstadt zu berichten. Kämpfernaturen sind auch an der Oberschule Finowfurt nicht verkehrt. Die Schule, ist in gewisser Weise ein gallisches Dorf im Barnimer Schulallerlei. Wäre es nach dem Landkreis gegangen, hätte diese Oberschule längst ihre Pforten geschlossen und alle Schorfheider Schüler würden nach Eberswalde fahren. Es ist der Gemeindeverwaltung zu verdanken, dass Finowfurt seine Oberschule behalten konnte. Dass die Gemeinde auch heute noch voll hinter ihrer Schule steht, belegt ein Blick auf das Budget. In Bildung zu investieren, ist auch Torsten Tapperts Devise.

Man muss jeden Schüler einzeln betrachten und ihn auf seinem Weg begleiten, ist er überzeugt. Dafür biete die Schule Finowfurt gute Voraussetzungen. Nach seinem Ansatz sei es Aufgabe der Lehrer, die Schüler bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. „Wir müssen die individuellen Potenziale wecken“. Dafür sieht er die Schule Finowfurt bestens ausgestattet. Der praxisnahe Ansatz, der beispielsweise mit dem Fach WAT (Wirtschaft-Arbeit-Technik) umgesetzt wird, sei vorbildhaft.

Dass sich Tappert etwas traut und er gern auch neue Wege bestreitet, dürfte ihm auch in Finowfurt zupasskommen. Auch die Schule ist mit dem 90-minütigen Blockunterricht, zahlreichen Förderprojekten und der konsequenten praxisnahen Ausrichtung exzeptionell. Es kann also sein, dass da zwei zusammengekommen sind, die wirklich passen.