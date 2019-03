Thomas Berger

Strausberg Das Einstein-Gymnasium Neuenhagen hat den Titel seit Mai 2008, das Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasium seit Juni 2010. Und auch das Evangelisch-Freikirchliche Gymnasium in Wriezen darf sich bereits seit dem Jahr 2008 mit dem Zusatz „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ schmücken. Demnächst soll dieser nun ebenfalls sichtbar am Strausberger Theodor-Fontane-Gymnasium hängen. Noch sind nicht alle Voraussetzungen erfüllt, bleibt einiges zu tun, wie Florian Sell von der Schülerprojektgruppe kürzlich an einem Stand beim Tag der offenen Tür die interessierte Öffentlichkeit informierte. „Aber zumindest die wichtigste Hürde ist genommen“, konnten der Elftklässler und seine Mitstreiter aus der 10. Klasse zufrieden berichten. Denn inzwischen hätten sich mehr als 70 Prozent aller Schüler in die Liste eingetragen, die ein Bekenntnis dazu festschreibt. Mit dieser Vorgabe soll verhindert werden, dass sich eine Schule nur mit dem Etikett schmückt, ohne dass eine Mehrheit wirklich dahinter steht, sich gegen rassistische Tendenzen, Mobbing und Gewalt zu stellen.

Doch damit nicht genug, wie Florian Sell erklärte. Zu den ergänzenden Punkten gehöre, dass es mindestens einmal im Jahr ein spezielles Projekt in diesem Sinne geben soll. Das könne ein Antirassismuslauf, wie ihn die Einstein-Gymnasiasten nun schon als Tradition eingeführt haben, ebenso wie ein Konzert oder andere Aktionen sein.

Darüber hinaus ist für das Siegel ein Pate mit gewisser Prominent vonnöten. Vor allem zu diesem Punkt in der Liste der Vorbereitungen laufen nun gerade die Aktivitäten: „Wir haben eine ganze Reihe von Briefen mit unserer Anfrage verschickt“, konnten die Mitglieder der von Politiklehrerin Julia Berndt betreuten Projektgruppe berichten. Unter den Adressaten, zählt Florian Sell auf, seien der in der Nähe lebende Musiker Dieter „Maschine“ Birr, Silbermond und die Sängerin Sarah Connor ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel. Derzeit warte man auf die Antworten. Anspruch an die Paten sei, nicht nur einmal zur Verleihung der Plakette Präsenz zu zeigen, sondern jahrelang das Engagement der Schüler zu begleiten.

Am Infostand zum Tag der offenen Tür hatte das Team auch „Antirassismuskekse“ verkauft, zu Brownies schwarz und hell sowie buntem Papageienkuchen gab es passende Sprüche wie „Kein Mensch wird als Rassist geboren“. Die 50 Cent, die dafür in die Spendenbox wanderten, fließen in die Sammlung zur Finanzierung der Plakette, die 145 Euro kosten werde, wie Florian Sell sagt.

Landesweit wären die Strausberger die 83. Schule, an die der Titel seit 1998 verliehen werden würde, und das 35. noch bestehende Gymnasium.