Straßenlaternen mit Steckdose und Wlan

Laterne und Laternenkümmerer: Die Stadt hat beschlossen, ihr Stromnetz für die Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke zu veräußern. Das soll den kommunalen Unternehmensverbund in die Lage versetzen, in Umrüstung und Ausbau zu investieren. © Foto: Michael Dietrich/MOZ

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt hat beschlossen, ihre öffentliche Straßenbeleuchtung zu verkaufen und den Betrieb neu zu regeln. Ziel sei, so die Stadt, dass alles so bleibt, wie es ist. Gleichzeitig soll alles neu werden und die Laterne künftig gleichermaßen auch Steckdose, Wlan-Router und Funkmast sein.

Für die Straßenlaterne interessiert sich der Bürger eigentlich nur, wenn sie kaputt ist und schleunigst wieder in Ordnung gebracht werden sollte. Darum haben sich bisher die Stadtwerke im Auftrag der Stadt gekümmert. Nach dem Auslaufen des Vertrages 2019 soll nun alles ganz anders werden. Die Pläne dafür riefen sogar die AfD auf den Plan, die das Abzocken der Bürger und eine Verschwörung vermutete.

Mit insgesamt sechs Beschlüssen haben die Stadtverordneten vergangene Woche den Weg frei gemacht, dass die Straßenbeleuchtung künftig den Stadtwerken gehört und sich die städtische Gesellschaft Infra als Teil der Technischen Werke um die Straßenlaternen kümmert. Alle drei Unternehmen (Stadtwerke, Technische Werke und Infra) sind kommunal und stehen im Unternehmensverbund. Wer schraubt dann künftig an den Laternen, wenn sie kaputt sind?

Prokurist Marco Kühn antwortet: „Wahrscheinlich der gleiche Elektroinstallateur des Elektrobetriebes aus Schwedt oder der Umgebung, der das bisher auch getan hat. Die Stadtwerke kümmern sich selbst um die laufende Steuerung und Adhoc-Maßnahmen bei Gefahr im Verzug. Die Aufträge zur LED-Umrüstung oder zu Wartungen vergeben wir bisher an die freie Wirtschaft – und das wird die Infra auch weiterhin tun“, sagt Kühn.

Das rechtliche Konstrukt „Inhousegeschäft“, das die Stadt mit der Übertragung, dem Verkauf, der Einbringung einer in die andere Gesellschaft und der Erweiterung der Geschäftsfelder ermöglicht und seit zwei Jahren vorbereitet, rechtlich prüfen sowie von IHK und Handwerkskammer bewerten ließ, soll allein dem Zweck dienen, dass diejenigen, die sich bisher um die Straßenbeleuchtung gekümmert haben, es weiterhin tun können. Eine Neuvergabe der Leistungen wäre sonst europäisch auszuschreiben gewesen.

Nur die Inhouselösung, die einer Kommune möglich ist, wenn sie die Aufgabe an eine 100-prozentige Tochter überträgt, sieht der Gesetzgeber als mögliche Ausnahme vor. Und genau die wollten die Stadtverordneten. Die Schwedter Stadtwerke und ihr Unternehmensverbund sollten sich weiter um die Straßenbeleuchtung kümmern und nicht, was durchaus Ergebnis einer Ausschreibung sein könnte, ein portugiesischer Elektrobetrieb oder eine italienische Niederlassung eines amerikanischen Heuschrecken-Konzerns.

In der neuen rechtlichen Kon-­struktion, die bis 2020 umgesetzt sein soll, würden Techniker der Stadtwerke, die schon jetzt neben anderen Anlagen auch die Straßenbeleuchtung betreuen, nun für die Infra die Aufgabe erledigen. Zum neuen Geschäftsführer der Infra bestellten die Stadtverordneten Stadtwerkechef Dirk Sasson.

Die Kosten der Umrüstung aller zirka 5000 Leuchtpunkte in der Stadt auf LED – derzeit sind weniger als 20 Prozent der Laternen mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgerüstet – werden auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Mit dem Kauf des Stromnetzes der Straßenlaternen werden die Stadtwerke zudem in die Lage versetzt, mit neuer Infrastruktur für die Stadt bis an die Laternen heran zu kommen. Dabei denken die Stadtwerke an Steckdosen für Elektro-Autos, Wlan, Funknetz 5G oder digitale Verkehrsüberwachung in Laternenmasten.

Die Opposition im Stadtparlament fragte vor den Beschlüssen, wie sicher diese Lösung vor eventuellen Klagen sei. Rechtsamtsleiterin Viola Wiesejahn versicherte, dass die Lösung geprüft und extern überprüft wurde. Es gebe aber das Recht der Klage, also gebe es auch keine 100-prozentige Sicherheit.