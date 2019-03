Schwerpunkt Klärwerk

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Knapp 3,5 Millionen Euro will der Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung in diesem Jahr in seine Anlagen und Netze investieren. So sieht es der durch die Verbandsversammlung beschlossene Wirtschaftsplan vor. Schwerpunkt ist die Sparte Schmutzwasser.

Im Bereich Trinkwasser stehen zwei größere Projekte vor dem Abschluss: die Rekonstruktion des Wasserwerkes Eichhorst sowie der Neubau des Wasserwerkes Oderberg. In Eichhorst wird seit Sommer vorigen Jahres die Technologie bei laufendem Betrieb erneuert. Filter, Rohrleitungen, Steuerungsanlage wurden ausgetauscht und modernisiert. „Die neue Anlage ist bereits im Probebetrieb“, so Stefanie Maylahn, Sachbearbeiterin für Technologie im ZWA. Im Frühjahr soll das Projekt, das ein Volumen von knapp 440 000 Euro hat und für dessen Realisierung der ZWA Fördermittel erhalten hat, abgeschlossen sein.

Vor der bautechnischen Fertigstellung steht auch das neue Wasserwerk in Oderberg. Die Inbetriebnahme dort sei fürs zweite Quartal geplant. Die Rest-arbeiten, so Maylahn, werden sich allerdings noch bis ins Jahr 2020 erstrecken. Mit einem Kostenrahmen von insgesamt fast 1,2 Millionen Euro, Baubeginn war 2017, gehört Oderberg zu den größten Investitionen.

Im Bereich Schmutzwasser werden drei Projekte fortgesetzt, für die 2018 der Startschuss fiel. Dabei handelt es sich um Erschließungsmaßnahmen: Teile der Döllner Straße in Friedrichswalde, die Altenhofer Straße in Eberswalde sowie die Spechthausener Straße in Finowfurt. Letztere werde per Druckentwässerungsanlage erschlossen, fügt Volker Pagel, Leiter Technik, hinzu. Die Akzeptanz der Kunden gegenüber dieser Variante habe sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Widerstand – wie seinerzeit massiv in Chorin in der dortigen Dorfmitte – gebe es längst nicht mehr.

Im Zuge sogenannter Abrundungsmaßnahmen sollen 2019 noch die Ragöser und die Waldstraße in Britz ans zentrale Abwassernetz angeschlossen werden. Grundlage der Arbeiten ist das mit den Kommunen abgestimmte Abwasserbeseitigungskonzept, das noch bis 2020 gilt. Und dann fortgeschrieben wird. Aktuell liege der Anschlussgrad für die leitungsgebundene Entsorgung bei etwa 85 Prozent. Eine wesentliche Steigerung sei nicht zu erwarten und aus wirtschaftlicher Sicht auch wenig sinnvoll, heißt es beim ZWA.

Den Ausbau der Pfeilstraße in Eberswalde wird der Verband nutzen, um die Trinkwasserleitung dort komplett zu erneuern und die Schmutzwasserleitung teilweise zu sanieren, kündigt Pagel schon mal an. Auch im Bereich Breite Straße/Michaelisstraße sollen die Schmutzwasserkanäle saniert werden.

Auf der Kläranlage Marienwerder wird in diesem Jahr die mechanische Vorreinigung, wozu unter anderem die Rechenanlage gehört, erneuert. Dies passiere ebenfalls bei laufendem Betrieb – mit einem Finanzvolumen von etwa 340 000 Euro. Auf der Kläranlage in Eberswalde setzt der ZWA nach seinem „Masterplan“ die 2017 begonnene Erneuerung bzw. Sanierung der Technik fort. Für 2019 stehen u. a. die Steuerungsanlage sowie die Mittel- und Niederspannungseinspeisung auf dem Programm. Gut 400 000 Euro seien in den vergangenen Jahren bereits in das Projekt geflossen. Was gut der Hälfte der prognostizierten Kosten entspricht.

Die Kläranlage Eberswalde ist auch der Schauplatz für das größte Projekt, das der ZWA in diesem Jahr in Angriff nehmen will: den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes. Aktuell laufe das Ausschreibungs-/Vergabeverfahren, weshalb sich die ZWA-Vertreter mit Zahlen bedeckt halten. Etwa zwei Dutzend Mitarbeiter des ZWA haben ihren Arbeitsplatz bzw. ihr Büro und ihre Umkleidekabine an der Eichwerderstraße. Bei dem jetzigen Funktionsgebäude handele es sich um Container, die Anfang der 1990er-Jahre aufgestellt wurden und ihre besten Zeiten hinter sich haben.

Maylahn und Pagel betonen aber gleichzeitig, dass die Realisierung der großen Vorhaben abhängig ist vom Ergebnis der Vergabeverfahren und damit von der Markt-Entwicklung. Steigende Baupreise, volle Auftragsbücher bei den Firmen sowie Fachkräftemangel bekäme auch der ZWA zu spüren.