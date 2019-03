Warmer Sommer lockte 2018 viele Gäste nach Brandenburg

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der trockene und warme Sommer 2018 hat Brandenburgs Tourismuswirtschaft ein Rekordjahr beschert. Vor allem die Campingbranche profitierte. Für Engpässe sorgt mancherorts der Arbeitskräftemangel und im Norden die Sperrung einer wichtigen Schleuse.

Brandenburg wird im In- und Ausland nach und nach als Reiseziel beliebter. 13,5 Millionen Übernachtungen wurden 2018 gezählt, ein Plus von 3,5 Prozent. Erstmals kamen mehr als eine Million Übernachtungsgäste aus dem Ausland, gut elf Prozent mehr als 2017. „Das ist eine tolle Bilanz. Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Die Gästeankünfte auf märkischen Campingplätzen legten wetterbedingt sogar um fast 21 Prozent zu.

Erfreulich sei, dass Touristen aus Polen zurückgewonnen werden konnten, nachdem es hier möglicherweise aus politischen Gründen zuletzt Rückgänge gab. Auch Niederländer, Tschechen und Österreicher kamen jeweils in deutlich größerer Zahl in die Mark. Die mit Abstand größten Zuwächse gab es aber aus Großbritannien (plus 47 Prozent) und den USA (plus 97 Prozent). „Wir wissen nicht, warum“, räumte der Minister ein. Hier könne es schon zu starken Veränderungen kommen, wenn nur ein größerer Reiseveranstalter Brandenburg neu in sein Programm aufnehme.

Weil der Trend zum E-Bike zunehme, fördere man künftig auch den Bau drei Meter breiter Radwege, quasi mit Überholspur, sagte der Wirtschaftsminister. Nicht so glücklich sei er darüber, dass manche Gastgeber wegen Arbeitskräftemangel ihr Angebot auf Übernachtung und Frühstück beschränken oder den Kunden mehr Selbstbedienungsangebote machen. Hier gelte es, nach besseren Lösungen zu suchen. Wie diese aussehen könnten, sagte der Minister nicht. Brandenburgs Chef-Touristiker Dieter Hütte sieht die Unternehmer in der Pflicht: „Es liegt in ihrer Verantwortung, das Personal gut einzubinden und vernünftig zu bezahlen.“ Wo dies gelinge, bekomme der Gast keinen Arbeitskräftemangel zu spüren.

Bei den märkischen Reiseregionen liegt das Seenland Oder-Spree mit 2,2 Millionen Übernachtungen an der Spitze, gefolgt vom Spreewald, der um fast sechs Prozent auf knapp zwei Millionen Übernachtungen zulegen konnte. Einzig im Elbe-Elster-Land und im Ruppiner Seenland gab es 2018 leichte Rückgänge.

Im Norden befürchten die Experten auch in diesem Jahr Einbußen. Grund ist die Sperrung der Schleuse Zaaren bei Templin in der Uckermark, der wichtigsten Wasserverbindung zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich sollten seit dem Herbst laufende Bauarbeiten bis zum Frühjahr beendet sein, nun dauert es wohl bis zum 1. August. Befürchtet werden Millioneneinbußen für den Tourismus. Jörg Steinbach kritisierte, dass der verantwortliche Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bislang nicht auf diese Sorgen reagiert habe.

Insgesamt könne man aber sehr zuversichtlich sein, betonte Dieter Hütte. In diesem Jahr stehen Fontane- und Bauhaus-Programme sowie die Landesgartenschau in Wittstock im touristischen Fokus. Bis 2025 peile man in Brandenburg die Marke von 15 Millionen Übernachtungen an.