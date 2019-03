Eine Station in Schülerhand

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Für drei Wochen haben angehende Gesundheits- und Krankenpfleger der Akademie für Gesundheit in Eberswalde die Ebene B am Wriezener Standort des Krankenhauses Märkisch-Oderland übernommen. Am Mittwoch war für die zehn Frauen und neun Männer Halbzeit.

„Schüler leiten eine Station“ heißt das Projekt, das – so Pflegedienstleiterin Carola Koppitz – am Krankenhaus Märkisch-Oderland bereits seit mehreren Jahren abwechselnd in den Betriebsteilen Strausberg und Wriezen stattfindet. Begleitet werden die Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahrs dabei von erfahrenen Gesundheits- und Krankenpflegern wie Benjamin Ukley, der aber erst einmal einen Patienten in den OP bringen muss.

Auf der Ebene B in Wriezen werden Patienten verschiedener Fachrichtungen betreut, erläutert unterdessen Carola Koppitz. Das Schülerprojekt biete die Möglichkeit, mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung den Alltag auf einer Station kennenzulernen. Insbesondere für Azubis des dritten Lehrjahrs sei es auch eine gute Vorbereitung auf die praktische Prüfung, wenn es gelte, eine Patientengruppe für vier bis sechs Stunden zu betreuen.

Für das Projekt müssten auch andere Berufsgruppen im Haus mitziehen, darunter die Ärzte und die Mitarbeiter in den anderen Bereichen, sagt die Pflegedienstleiterin, während Niclas Jodl zum Pressetermin in einen der beiden Aufenthaltsräume stößt, die sonst von Patienten und ihren Angehörigen genutzt werden können.

Der 22-Jährige ist zurzeit die „Stationsschwester“ und hat sich bei einer Hospitation auf seine Aufgabe vorbereitet. Dabei stand ihm Schwester Katrin Brendle zur Seite, die Praxisanleiterin der Station. „Es funktioniert ganz gut“, zieht Niclas Jodl, der seine praktische Ausbildung sonst in Strausberg absolviert, kurz Zwischenbilanz.

Das Projekt bezeichnet er als „schöne Bereicherung“. „Wir nehmen dabei Dinge ganz anders wahr“, sagt der junge Mann, der aus Petershagen-Eggersdorf kommt. Die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger dürften während ihrer Ausbildung vieles nicht allein machen, was nach der Prüfung dann im Berufsalltag meist gleich gefordert werde, macht Carola Koppitz deutlich. Dazu zähle unter anderem das Legen von Infusionen und das Blutabnehmen. „Hier haben wir im Früh- und Spätdienst aber immer jemanden an unserer Seite“, ergänzt Niclas Jodl. Nachtschichten gehören nicht zum Projekt, seien in festgelegter Zahl aber im Rahmen der Ausbildung zu absolvieren.

Benjamin Ukley hat im vergangenen Jahr die Zusatzausbildung zum Praxisanleiter gemacht. Dabei gehe es vor allem um die Vermittlung pädagogischer Kenntnisse, so Carola Koppitz. „Ich gebe mein Wissen gern weiter“, sagt der 31-Jährige, der Katrin Brendle schon zuvor in der Mentorenbildung unterstützt hatte. Er hat zwei Dinge im Blick: „Den jungen Leuten eine gute Ausbildung zu bieten und sie möglichst auch im Haus zu halten.“ Krankenpfleger habe er schon immer werden wollen, weil er mit Menschen arbeiten wollte, sagt er, der im Bad Freienwalder Ortsteil Neuenhagen zu Hause ist. Und räumt dann doch ein, dass Feuerwehrmann auch mal zur Wahl stand. Aber das sei er ja im Ehrenamt.

„Ich wollte in die medizinische Richtung gehen“, erzählt Niclas Jodl, der auch ein Freiwilliges Soziales Jahr hinter sich hat. Er will ab dem Wintersemester 2019/2020 Medizin studieren. „Wenn das nicht klappt, kann ich arbeiten“, sagt er. Für die interdisziplinäre Arbeit und für die Wertschätzung im Team sei ihm die Berufserfahrung wichtig.