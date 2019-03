Piepsende Lebensretter

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Rauchmelder müssen in Neu- und Umbauten seit Juli 2016 angebracht werden. Für bestehende Wohnungen haben Eigentümer laut landesweiter Bauordnung noch bis Ende 2020 Zeit.

Maria Müller (Name geändert) steht in ihrer Küche im Buschmühlenweg und kocht das Abendessen. Gegen 22 Uhr wird sie unsanft geweckt. Ihr steigt der Geruch von Verbranntem in die Nase. Dazu gesellt sich ein lautes Piepen. „Sie hat das Essen auf dem Herd kochen lassen und ist auf dem Sessel eingeschlafen“, erzählt Wolfgang Welenga, der Leiter des Stadtfeuerwehrverbands. Die ausgerückte Feuerwehr musste „nur“ den Herdbrand löschen. Die kleinen weißen Geräte an der Decke retten Leben, ist Welenga überzeugt. Das bestätigen seine Erfahrungen unzähliger Einsätze. Auch deswegen befürwortet er die gesetzliche Einbaupflicht.

„Laut DIN 14676 sind wir verpflichtet, alle Räume, die dem Aufenthalt dienen und zu den Aufenthaltsräumen führen, mit Rauchwarnmeldern auszustatten“, sagt Franziska Wegner von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WoWi). Also alle Räume außer Küche und Bad. Ausnahmen seien, wenn sich hinter Küche und Bad weitere Aufenthaltsräume befinden, dann müssen diese ebenfalls ausgerüstet werden. Wer in seiner Wohnung raucht oder ein Schnitzel in der Pfanne anbrät, braucht keine Angst vor piependen Alarmsignalen zu haben. „Bei Zigarettenqualm und normalen Kochdünsten springen sie nicht an“, so Franziska Wegner.

Wenn Renovierungsarbeiten anstehen und der Rauchmelder im Weg ist, müssen Mieter der WoWi dies melden, da eine fachgerechte Demontage und Montage veranlasst werden muss. Allerdings können Mieter auch selbst durch das Drücken der Taste diesen für 15 Minuten deaktivieren. Im Anschluss gehe das Gerät von selbst wieder an. „Diese Funktion kann beispielsweise genutzt werden, wenn in der Küche Essen stark angebraten werden muss“, sagt die WoWi-Sprecherin.

Insgesamt will die WoWi noch 7483 Wohnungen mit Rauchmeldern bis Jahresende ausstatten. Darin seien die Abrissobjekte bereits rausgerechnet worden. „Wir schreiben unsere Mieter dazu an und es werden Termine für den Einbau vergeben“, so Franziska Wegner. Bis Anfang letzter Woche seien bereits 2427 Wohnungen terminiert worden.

Bereits eingebaut seien gut 7000 Melder der Firma Pyrexx, die die Montage sowie die Wartung übernimmt.

Die Wohnbau hat zirka 24 000 Geräte montieren lassen. Die Installierung der Raumwarnmelder sei im Kernbestand – ohne Abrissobjekte –, der gut 6500 Wohnungen umfasst, bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen. „Mit Ausnahme der Bäder und Küchen haben wir alle Räume und Wohnungsflure ausgestattet“, sagt Regina Haring von der Wohnbau.

Für die Mieter entstehe eine geringfügige Mieterhöhung und ein Anstieg der Betriebskosten von jeweils einem Cent pro Quadratmeter im Monat. „Im Falle des Wohnungsbrandes im Oktober 2018 im Thomas-Müntzer-Hof haben sich die Raumwarnmelder bereits bewährt“, erzählt die Wohnbau-Sprecherin. Durch sie wurden die Mieter vor dem ausgebrochenen Feuer gewarnt und konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. So sei niemand zu Schaden gekommen.

Die Wohnungsgenossenschaft Süd hat im Clara-Zetkin-Ring 37/38 bereits beim Bau in 2016 die Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet. „Die Umsetzung der Pflicht zur Nachrüstung in Bestandsgebäuden haben wir auf drei Jahresscheiben verteilt“, erklärt Benno Lehmann von der WoGe-Süd. Bereits zwei Drittel des Bestandes seien 2017 und 2018 präpariert worden, so Benno Lehmann. Der Rest erfolgt in diesem Jahr und betrifft die Bauten im Mühlenweg, der Gottfried-Benn-Straße und der Klabundstraße.