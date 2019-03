Da werden Boote zu Kunstwerken

Annette Herold

. (MOZ) Bevor die Berliner Künstlerin Anne Ochmann (rechts) ihre Mini-Boote demnächst im französischen Bourdeaux ausstellen kann, muss sie sie im heimischen Atelier noch bearbeiten. Gegossen worden sind sie in der Bildgießerei Schöneiche. Thomas Seiler stellt der Künstlerin das Ergebnis vor. Die Ziseleurin Katrin Radzick arbeitet indes an einem anderen Kunstwerk von Anne Ochmann, einer Blütenserie. Die Ausstellung gestaltet die Künstlerin mit Marion Stille und Dieter Goltsche, alle drei sind Absolventen der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee.Foto: Annette Herold