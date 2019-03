Kommunikation verbessern

Anke Beißer

Rauen (MOZ) Zwei Beschlüsse haben auf der jüngsten Rauener Gemeinderatssitzung bei vielen Bürgern für Erstaunen gesorgt. Ausgerechnet Steffen Köntopp von der Fraktion Stadtberg-Westend-Kiesweg und stellvertretender Bürgermeister hatte sich für eine Vereinbarung mit dem bisheriger Träger der evangelischen Grundschule, dem Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev), stark gemacht und für sich eine Vollmacht als Verhandlungsführer angestrebt – beides erfolgreich. Köntopp war bisher vehement gegen eine Fortsetzung des Mietvertrages mit Jusev, hatte sich unterstützt von der Mehrheit der Gemeindevertreter um einen neuen Träger bemüht. Im Gespräch mit der MOZ haben Köntopp und Frank-Michael Würdisch, Vorsitzender des Jusev-Vereinsrates, nun erklärt, wie es zu der Wendung kam.

Köntopp legt darauf Wert, dass er sich seit jeher um den Erhalt des Schulstandortes Rauen bemüht hat. Nachdem zu Zeiten der Schulgründung (2007) getroffene Absprachen – auch aufgrund personeller Veränderungen bei Jusev – seitens des Trägers später anders interpretiert wurden, „unterschiedliche Interessen nur bedingt wahrgenommen wurden“, wie beide unisono formulieren, sei es zum Vertrauensbruch gekommen.

Zur Erinnerung: Nicht mehr alle Rauner Kinder wurden in die Schule aufgenommen. Die Gemeinde wollte dies nicht hinnehmen. Ein Gericht gab ihr Recht. Jusev schaute sich nach einem anderen Gebäude um. Die Gemeinde kündigte den Mietvertrag. Jusev klagte dagegen.

„Die Sache ist eskaliert“, sagt Köntopp. „Wir sind nur Vermieter, wir wollten Jusev nicht kaputt machen.“ Das Zerwürfnis schreiben beide den „Störungen auf der kommunikativen Ebene zu“. Nach der Klage hat Köntopp, wie er sagt, Gespräche mit dem Landrat und dem Brandenburgischen Bildungsministerium geführt – mit dem Ziel, den Schulstandort zu erhalten. Es wurde mangels Alternativen angeregt, es noch einmal mit einer gütlichen Einigung zu versuchen. Zumal die Zukunft vor dem Hintergrund des Gerichtsverfahrens ungewiss ist. Als dann bekannt wurde, dass Jusev erste Kündigungen für Lehrer ausgesprochen hat, habe er zum Telefon gegriffen, erklärt Köntopp: „Ich habe Frank-Michael Würdisch angerufen, wollte schauen, ob es lohnt, noch einmal in die Tiefe zu gehen.“ Es folgte ein sehr langer Spaziergang beider durch die Rauener Bergen, mit dem Ergebnis: Es kann nicht um eine Fortsetzung des Mietvertrages im bisherigen Sinne gehen. Beide Seiten haben eigene Interessen – die Gemeinde will all ihre Kinder, die es wünschen, an der Schule versorgt wissen und Jusev all jene, die ein konfessionelles Angebot wünschen. „Das geht nur mit Zweizügigkeit.“

Die wurde schon 2012/13 von Rauen vorgeschlagen. „Jusev war damals in einer schwierigen Situation, wirtschaftlich und personell, hat das aber nicht kommuniziert.“ Jetzt wird nach einem genehmigungsfähigen Konstrukt für eine Kooperation gesucht. „Wir brauchen Verständnis für einander, Ehrlichkeit, eine gleichberechtigte Partnerschaft“, lautet das Credo beider Männer.(bei)