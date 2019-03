Orchester mit Weltruf bei Musikfesttagen

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein musikalisches Hör-Erlebnis kündigt sich mit dem Concertgebouw Kammerorchester Amsterdam an. Der 1987 gegründete Klangkörper gastiert am Sonnabend beim XVII. Laborkonzert im Rahmen der Musikfesttage an der Oder in der Konzerthalle.

Wenn man als Frankfurter gefragt wird, warum man hier gern lebt, verweist man mit Vorliebe auch auf ein feines, facettenreiches Kulturleben und das ererbte Vermögen, das uns Berühmtheiten hinterlassen haben wie Heinrich von Kleist und Carl Philipp Emanuel Bach. Und glücklicherweise finden sich in Frankfurt immer wieder Mitmenschen, die uneigennützig Gelegenheiten arrangieren, uns an unser Beschenktsein zu erinnern.

In Kürze gastiert hier das Kammerorchester des Concertgebouw-Orchesters Amsterdam. Das sind Musiker eines Sinfonieorchesters, das weltweit geachtet ist, eines, an dessen Pult einst auch Gustav Mahler, Richard Strauss und Igor Strawinsky standen, eines, das seit 1888 im Königlichen Konzertgebäude (Concertgebouw) Amsterdam zu Hause ist und deshalb auch diesen Namen trägt: Royal Concertgebouw Orchestra.

Dass das Kammerorchester in der finanziell nicht gerade üppig ausgestatteten Stadt Frankfurt auftritt, ist dem Arzt und Unternehmer Dr. Frank Berthold mit seiner Firma „Institut für Medizinische Diagnostik Oderland“ zu danken. Vor 20 Jahren entschied sich der Geschäftsmann, das Kulturleben hier an der Oder finanziell zu unterstützen und etablierte – damals noch als Bestandteil der unter Federführung der hiesigen Musikgesellschaft „Carl Philipp Emanuel Bach“ veranstalteten Reihe „Frankfurter Kammermusiken“ – die Laborkonzerte.

Die Laborkonzerte unterstreichen seit jeher das, was zum diesjährigen Motto der Musikfesttage bestimmt ist: „Tradition und Aufbruch“. Dieses Leitmotiv könnte (kulturell) beinahe für die gesamte Region stehen, wenn sie nicht wieder und wieder von wirtschaftlichen Rückschlägen gebeutelt würde. Tradition und Aufbruch stehen jedoch unbestritten für das Programm, das die Laborkonzerte-Initiatoren mit dem Concertgebouw Kammerorchester verabredet haben.

Ein Werk des Namensgebers der hiesigen Konzerthalle, Carl Philipp Emanuel Bach, von 1734 bis 1738 Student an der Universität Viadrina und nicht nur der berühmteste, sondern musikgeschichtlich auch der bedeutendste Bach-Sohn wie sich Experten einig sind, gehört hier an der Oder zum guten Ton, so auch des nun XVII. Laborkonzerts. Die Amsterdamer werden sein „Konzert für Violoncello, Streicher und Basso continuo A-Dur“ (Wq. 172) spielen. Es ist eines von drei beeindruckenden Cellokonzerten, die zwischen 1750 und 1753 entstanden, als er Cembalist am Hofe des Preußischen Königs Friedrichs II. war. Gedacht für Meister am Instrument, denn die Solostimme (es existieren sowohl Versionen für Cello als auch für Flöte) und Orchester treten in diesen Kompositionen Bachs in einen gleichberechtigten Dialog, was richtungsweisend war für jene Zeit.

Gleichfalls im XVII. Laborkonzert zu hören ist das Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur von Carl Philipp Emanuels berühmtem Vater. Dieses der sechs Brandenburgischen Konzerte, die Bach dem Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt widmete, ist mit drei Geigen, drei Bratschen, drei Celli und Basso Continuo ungewöhnlich besetzt. Das Konzert Nr. 3 hat nur zwei Sätze. Trotzdem – eine Verführung, sowohl für den Musiker als auch Zuhörer.

Väterlich verbunden ist Carl Philipp Emanuel gleichsam mit dem Barockkomponisten Georg Philipp Telemann, der ist nämlich sein Taufpate. Nach 30 Jahren als Musiker am preußischen Hofe Friedrichs trat Bach die Nachfolge seines zwischenzeitlich gestorbenen Patenonkels in Hamburg an und wurde Musikdirektor der dortigen fünf Hauptkirchen. Es sollte nicht nur Telemanns, sondern auch Carl Philipps letzte Lebensstation werden. Sein Grab bekam der „Frankfurter Bach“ 1788 in der Gruft von St. Michaelis. Mit Telemanns Konzert für Viola, Streicher und Basso continuo G-Dur wird im Laborkonzert an die Bindung der beiden erinnert.

Johannes Brahms wiederum, 1833 in Hamburg geboren, ist in St. Michaelis getauft worden. Der Komponist gehörte wie auch seine erlauchten Kollegen Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven, zu den großen Bewunderern Carl Philipp Emanuel Bachs. Öffentlich bekannten sie, viel von diesem gelernt zu haben. Brahms hatten es besonders Bachs Sonaten für Violine und Cembalo angetan. Er hatte sie nicht nur gemeinsam mit dem österreichischen Violinisten Joseph Hellmesberger sen. in Konzerten aufgeführt, sondern 1864 auch einige davon herausgegeben. Das Concertgebouw Kammerorchester hat das Streichsextett Nr. 1 B-Dur von Brahms, arrangiert für die Amsterdamer Besetzung von seinem Leiter Michael Watermann, in das Frankfurter Programm aufgenommen. Musikalische Weltliteratur in Frankfurt an der Oder. Zu hören von einem Orchester mit Weltruf.

Laborkonzert, 9. März, 19.30 Uhr, Konzerthalle, Karten (nur im Vorverkauf) 0335 4010120