Das Motto noch einmal mit Leben erfüllt

Thomas Berger

Reichenow (MOZ) Als schon weit nach 23 Uhr traditionsgemäß zum Abschluss die „Märkische Heide“ erklang, lagen bereits mehr als drei Stunden Programm hinter Akteuren und Publikum. Noch einmal hat der Harnekoper-Sternebecker Carnevalclub (HSCC) am Wochenende in der Reichenower Narrenscheune eingeheizt. Das Motto der 35. Saison, „Das Herz am richtigen Flecke – beim HSCC bleibt der Spaß nicht auf der Strecke!“, wurde auf vielfältigste Art mit Leben erfüllt. Während die bewährten tänzerischen Formationen des Vereins noch einmal zu Höchstform aufliefen, gab es auch einige Überraschungen. So war erstmals das neue Gesangsduo zu erleben – Dana Brauer und Laureen Watzke machten ihre Sache so gut, dass dies nicht die letzten Auftritte dieser Art gewesen sein dürften. Neu war auch der gemeinschaftliche Sketch von Ulk­nudel Erna Schramm (Ramona Watzke) mit ihrer Nichte Lori. Und Vizepräsidentin Nicole Galle wird ihre spezielle Ehrung zu 30-jähriger Mitgliedschaft wohl kaum je vergessen.

Auf den Jahrmarkt entführten als starke Jungs die Hopfendohlen. Für ihre gemeinsame Darbietung mit der Showgarde zu „Bon Voyage“ war extra ein Tanzlehrer engagiert worden. Viel Applaus gab es auch für die Staffelstabübergabe, die die Funkengarde mit den Funken vollzog, die nun zu den Gardemädels des Präsidenten aufrücken. Als Cowboys wirbelten die Sternchen umher, die Funken luden in den „Crazy Circus“, die Zuckerpuppen zu einem Dusch-Sketch. Auch die Mariechen Johanna und Ronja fehlten nicht.