Viel Geduld führt zum Erfolg

Übergabe der Fördermittelbewilligung: Minister Jörg Vogelsänger (r.) übergab am Montag die Bestätigung der EU-Fördermittel in Höhe von 450 000 Euro an Sietzings Ortsvorsteherin Ines Zochert-Köhn. Bis Ende 2020 erhält die denkmalgeschützte Fachwerkkirche auch Sanitärräume und eine Teeküche. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Sietzing (MOZ) Die Finanzierung des Sanierungsvorhabens Fachwerkkirche Sietzing steht. Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) hat am Montag den Fördermittelbescheid über 450 000 Euro übergeben. Den Eigenanteil zu den Gesamtkosten von rund 600 000 Euro tragen die Kirchgemeinde und der „Freundeskreis Fachwerkkirche“.

Den sprichwörtlichen Geduldsfaden, den Pfarrer Arno Leye Minister Vogelsänger überreichte, den haben die Sietzinger bewiesen. Die Idee von der Kirchsanierung ist so lange her, dass sich auch Kirchenältester Jörg Zochert nicht mehr genau an das Jahr erinnern kann, in der sie geboren wurde. Aber so um die 20 Jahre hatte es vom ersten Funken bis zum nun baldigen Start der Bauarbeiten gedauert. Wer bislang alles daran Anteil hatten, daran erinnerte Sietzings Ortsvorsteherin Ines Zochert-Köhn in ihrer Dankesrede in der Kirche, nachdem der Glockenklang verhallt war.

Jörg Zochert, der auch der „Glöckner von Sietzing“ ist, hatte es sich nicht nehmen lassen, zu läuten, obwohl der Turm eigentlich wegen seiner Baufälligkeit schon nicht mehr zu betreten ist. Am schlimmsten sei der unterste Balken des 1803 erbauten Kirchleins geschädigt, sagt er. Karl-Heinz Sommerfeld, Marliese Zochert und Manuela Knospe zählte er als Mitstreiter kirchlicherseits auf. So richtig Fahrt nahm das Projekt dann 2015 auf, als auf Initiative der Kirchgemeinde der „Freundeskreis Fachwerkkirche“ als Förderverein gegründet wurde. Der heute noch zwölf Mitglieder starke Verein, um Barbara und Klaus Kröger sowie die Landtagsabgeordnete Kristy Augustin (CDU) hatte ein Nutzungskonzept entwickelt und dafür gesorgt, dass die Sietzinger Kirche zur „Radwegekirche“ wurde. Neben den etwa sechs Gottesdiensten im Jahr finden dort kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen statt. „Eine Begegnungsstätte für Christen und Nichtchristen in der Mitte des Dorfes sei die Kirche geworden, so Ines Zochert-Köhn. Im Ringen um den Titel „Europäisches Kulturerbe Oderbruch“ gehört Sietzing mit der Kirche zu den Aktivisten.

Das Baukonzept, das Wolfram Schwelgin vom Büro IBS Hoppegarten im Anschluss in der Winterkirche vorstellte, nimmt auf diese Nutzungsbedürfnisse Rücksicht. Das denkmalgeschützte Gebäude bekommt bis zur Fertigstellung 2020 auch einen Anbau für Sanitärräume und Teeküche. „Jedes Bauelement wird möglichst wiederverwendet“, erklärte Schwelgin die Auflage des Denkmalschutzes. Das Sanierungskonzept stammt aus dem Jahr 2008. Es sieht Dachdeckerarbeiten, die Erneuerung der Heizungs- und Elektroinstallation, Malerarbeiten und vieles mehr vor. Jörg Zochert wird nach der Sanierung die Glocken nicht mehr von Hand läuten müssen.

Minister Jörg Vogelsänger, der auch Schirmherr der Initiative Kulturerbe-Siegel Oderbruch ist, würdigte das Engagement der Oderbrücher. Er nutzte die Gelegenheit, für die Förderpolitik der EU zu werben, die auch diese Sanierungsvorhaben ermöglicht. Märkisch-Oderlands Landrat Gernot Schmidt (SPD), er ist auch Vorsitzender der LAG Oderland, erinnerte an die demokratischen Traditionen des 1756 auf der Kleinbarnimer Feldmark als Carlsfeld errichteten Kolonistendorfes. „Auch dieses Gebäude hier war einmal sehr modern“, erinnerte er, während der Sturmwind durch die Ritzen des Fachwerkes pfiff.

Letschins Bürgermeister Michael Böttcher und Ines Zochert -Köhn führten den Minister im Anschluss an die Fördermittel-Übergabe durch Sietzing und in die Kita Spatzennest.