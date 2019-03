Weniger Unfälle im Jahr 2018

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Im Bereich der Polizeidirektion Ost, dazu gehört auch der Landkreis Barnim, gab es im vergangenen Jahr 23 621 Verkehrsunfälle. Das sind 1353 weniger als 2017. 41 Menschen verloren auf ostbrandenburgischen Straßen ihr Leben

Die Zahl der schwer verletzten Personen sank den Angaben zufolge von 889 (2017) auf 819 im Vorjahr. Das entspricht einer Reduzierung um 7,9 Prozent. Bei den Leichtverletzten ist jedoch eine gegenläufige Tendenz zu beobachten. Hier stieg die Zahl von 2548 auf 2697. Bei fast 30 Prozent der Unfälle sind Wildtiere beteiligt. Diese verursachten größtenteils Sachschäden.

Der Leiter der Polizeidirektion Ost, Olaf Fischer, sprach von einer erfreulichen Entwicklung. Dennoch werde man auch künftig nicht weniger Verkehrsverstöße ahnden oder die Prävention vernachlässigen, so der leitende Beamte.

Bei 20 der durch Verkehrsunfälle verstorbenen Menschen handelt es sich um Pkw-Fahrer. Häufigste Ursachen waren dabei zu schnelles Fahren und das Führen des Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss. Darüber hinaus wurden sechs Fußgänger, fünf Motorradfahrer, fünf Radfahrer, drei Insassen von Fahrzeugen sowie ein Transporter- und ein Lkw-Fahrer getötet.

Zugenommen haben nach Angaben der Polizeidirektion Ost auch die Unfälle, bei denen der Verursacher mehr als 1,1 Promille im Blut hatte. Im vergangenen Jahr wurden 342 Fälle registriert, das sind 37 mehr als noch 2017. Dabei wurden insgesamt 178 Personen verletzt (2017:111). Eine Erkenntnis: Männer gehen offenbar leichtfertiger mit den gesetzten Promillegrenzen um. Sie waren an 287 Alkoholunfällen beteiligt, die Frauen nur an 55.

Einen deutlichen Anstieg gab es bei den Unfällen infolge unangepasster Geschwindigkeit. Während die Polizei im Jahr 2017 noch 875 Fälle notierte, waren es im vergangenen Jahr bereits 1023 ( Plus 16,9 Prozent). Dabei wurden 553 Personen verletzt (2017: 395). Immer besser ausgebaute Straßen und höhere Motorisierungen verleiteten offenbar mehr Menschen dazu, die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zu ignorieren, vermutet die Polizei.

Die Zahl der Unfälle, die an einem Baum endeten, sind von 514 auf 427 gesunken. Auch die Anzahl der verletzten Personen ging um 15,9 Prozent zurück. Insgesamt starben dort 15 Menschen (2017:21).

Positive Nachrichten gibt es von den Autobahnen. Dort konnte erstmals seit mehreren Jahren ein Rückgang der Unfallzahlen um 2,6 Prozent registriert werden. Im Jahr 2017 waren es 1605, im Vorjahr noch 1564. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich von 349 auf 371.

Der Leiter der Verkehrsunfallkommission Barnim, Marcel Kerlikofski, betonte am Montag, dass man sich weiter mit den vier Schwerpunkten der Radfahrunfälle in Bernau beschäftigt. „Für den Bereich Schönower Chaussee bis zur Innenstadt gab es bereits am 21. Februar eine Begehung“, sagte Kerlikofski. Im April/Mai sei diese für den Abschnitt Rüdnitzer Chaussee, Jahnstraße, Weißenseer Straße und Schwanebecker Chaussee geplant. Die zwei weiteren Schwerpunkte (Börnicker Chaussee, Börnicker Straße, August-Bebel-Straße sowie Heinersdorfer Straße/Zepernicker Chaussee) sollen bis September „unter die Lupe“ genommen werden.

Ferner erwartet die Verkehrsunfallkommission eine Zwischenauswertung zu den sogenannten Rüttelmarkierungen vor der Kreuzung Blumberger Chaussee/Bernauer Chaussee und Börnicker Landweg. Diese waren vor etwa anderthalb Jahren aufgebracht worden, um die Autofahrer zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit zu bewegen. „Wir haben ein Büro beauftragt, dass unter anderem untersucht, ob sich das Fahrverhalten geändert hat“, sagte Kerlikofski. Darüber hinaus spiele auch der Lärm für die Anwohner eine Rolle. „Möglicherweise werden wir gegensteuern müssen“, so der Leiter der Verkehrsunfallkommission.