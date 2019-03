Leegebruch stellt weitere Erzieherinnen ein

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Ausgebildete Erzieherinnen sind gegenwärtig nur schwer zu bekommen. Der Markt ist ziemlich leer gefegt – nicht zuletzt, weil viele Kommunen wegen gestiegener Kinderzahlen und eines erhöhten Betreuungsbedarfs Erzieherinnen dringend benötigen. Als krankheitsbedingt nicht genügend pädagogisches Personal zur Verfügung stand, gab es vor zwei Wochen einen Notfallplan für die Leegebrucher Kita „Rasselbande“. Das hatte zur Folge, dass Kinder aus zwei Gruppen nur bis 13 Uhr betreut werden konnten. Für einige Eltern war das eine schwierige Situation, weil sie sich plötzlich nach einer Alternative umsehen mussten. Seit Montag soll die vollständige Betreuungszeit für alle Kinder der „Rasselbande“ wieder gewährleistet sein.

In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses machten mehrere Mütter auf die Notsituation nochmals aufmerksam. Sie hätten sich gewünscht, dass das Problem besser kommuniziert worden wäre. Ein Hinweiszettel am Kita-Haupteingang reiche dazu nicht aus. Womöglich hätten sich auch weitere Omis als Aushilfskräfte gefunden, wenn das Thema allgemein bekannter gewesen wäre, so ihr Hinweis. Dass die Gemeinde die Notbremse ziehe, wenn sie wegen nicht ausreichenden Personals die Aufsichtspflicht nicht mehr garantieren könne, dafür zeigten die anwesenden Eltern durchaus Verständnis.

Thomas Reisen, zuständiger Kita- und Schulabteilungsleiter, versicherte, dass die Gemeinde alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um die missliche Situation rasch zu beenden. So sei kurzfristig ein Erziehungshelfer eingesprungen. Eine ehemalige Erzieherin und Omi eines Kita-Kindes habe in dieser Notsituation als Honorarkraft ausgeholfen. „Unabhängig davon benötigen wir noch mehr pädagogisches Personal“, so Reisen. Vier weitere Erzieherinnen hätten unterdessen Arbeitsverträge in Leegebruch unterschrieben. Zwei von ihnen würden ihre Arbeit zum 1. April, die beiden anderen zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen. „Wir suchen aber ständig weiter“, versicherte Reisen.

Die Gemeinde, die gerade an einer neuen Kita-Satzung arbeitet, will darin künftig auch die Verpflegung mit Frühstück und Vesper regeln. Der amtierende Bürgermeister Martin Rother geht davon aus, dass die neue Satzung noch im Laufe des Jahres in Kraft treten kann. (bren)