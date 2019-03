Kleinere Gemeinden besser vertreten

Ines Weber-Rath

Frankfurt (MOZ) Die Regionalversammlung für die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, die nach der Kommunalwahl neu zu besetzen ist, wird deutlich größer sein als die bisherige. Darauf hat der Leiter der Regionalen Planungsstelle Wolfgang Rump aufmerksam gemacht. Statt der aktuell 37 Regionalräte – möglich wären bis zu 40 – werden künftig 60 in der Regionalversammlung über die Entwicklung der Region mitentscheiden, kündigte Rump in der jüngsten Beratung des Ausschusses Regionalplanung an.

Hintergrund ist die geplante Änderung des Gesetzes zur Regionalplanung. Es sieht vor, dass künftig auch kleinere Städte und Gemeinden mit mindestens 5000 Einwohnern, wie Seelow und Beeskow, durch ihren Bürgermeister oder Amtsdirektor in der Regionalversammlung vertreten sein sollen. Bisher liegt die Grenze bei 10 000 Einwohnern.

„Derzeit sind nur 57 Prozent der Einwohner der Region direkt durch ihre Hauptverwaltungsbeamten in der Regionalversammlung vertreten. Künftig wären es 87 Prozent“, sagte Rump.

Die Gesetzesänderung geht auf den Koalitionsvertrag der Rot-Roten Landesregierung zurück. In dem wird die bessere Mitwirkung kleiner Gemeinden angestrebt. Doch für die Windparkplanung hat sie noch nicht gegriffen, kritisieren Betroffene.

Die Regionalversammlung setzt sich jeweils etwa zur Hälfte aus Hauptverwaltungsbeamten von Kommunen und aus gewählten Mitgliedern der Kreistage von Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung zusammen.