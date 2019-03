Wo ist Kater Casper?

red

Lehnsdorf Seit mehr als vier Wochen vermisst Karin A. aus Lehnsdorf ihren Kater Casper. Casper ist kastriert, aber ungechippt, er kam bisher nach spätestens zwei Wochen von seinen Spaziergängen zurück. Diesmal kein Lebenszeichen, auch im Dorf hat ihn niemand gesehen. Casper lebt in Einzelhaltung, wird dieses Jahr sieben Jahre alt, ein etwas kompakterer Kater mit inzwischen einigen Kratzern auf der Nase. Auf dem Hof ist er Menschen (auch Fremden) gegenüber zugänglich. Er hat ein recht fordernd klingendes ‚Meaouw‘ und typische Zeichnungen auf Nase und Kinn. Caspers Frauchen ist verzweifelt, möchte Bescheid wissen, also auch, falls ihn doch jemand als Häufchen Kater am Straßenrand hat liegen sehen. Danke im Voraus. Casper ist ein toller Gefährtenkater, er fehlt so sehr.

Informationen, wo Katerchen Casper abgeblieben ist, bitte bei Monika Wieger von den Tierfreunden Fläming e.V. unter 033841/798450.