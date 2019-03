red

Bad Belzig Bei herrlichstem Sonnenschein lud die Verkehrsgesellschaft des Landkreises Potsdam-Mittelmark Jugendliche ab der 9. Klasse zu einem Azubitag auf ihren Betriebshof in Bad Belzig ein.

Auch wenn der Zuspruch hätte größer sein können – die Jugendlichen, die das Angebot wahrnahmen, erlebten einen interessanten Einblick in die Welt des ÖPNV. Der regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig begrüßte die Gäste persönlich, bevor sie durch den Betriebshof bis zur Werkstatt geführt wurden. In dieser konnten sie einen Bus aus den sonst „unsichtbaren“ Perspektiven von unten, mit geöffneter Motorhaube und per Prüfverfahren mit Diagnosetechnik betrachten. Der Höhepunkt des Tages, da waren sich alle einig, war aber das Fahren eines 12 Meter langen Busses.

Die meisten der Schüler hatten zuvor noch nicht einmal einen Pkw gesteuert, dennoch meisterten sie den Parcours mit dem Fahrschulbus anstandslos und mit kaum einem Unterschied zu den erwachsenen Testfahrer der bisherigen Probierfahrtage der regiobus. „Busfahren macht einfach Spaß!“, so Aaron Max Ebmeyer. Das große Fahrzeug einmal im wirklichen Leben steuern zu dürfen, war für ihn ein Erlebnis. Er ist, wie viele der anwesenden Ausbildungsinteressierten, ein Fan des Omnibussimulators OMSI. Bei diesem PC-Spiel sind bereits im original regiobus-Design gestaltete Fahrzeuge auf regiobus-Linien zu finden.

Hoang Ngyen hatte sich kurzfristig für den Tag angemeldet. Seine Leidenschaft gehört ebenfalls dem Busfahren, auch wenn der angehende Abiturient eher an einem Dualen Studium interessiert ist. „Den ganzen Tag im Büro vor dem Computer sitzen ist doch langweilig“, betont er. Mit dem Bus käme man herum und erlebe jeden Tag etwas Neues, ist er überzeugt.

Selbst ein bereits ausgebildeter Pilot nutzte die Gelegenheit, seinen Cockpitplatz temporär zu wechseln. Marcus Heinzmann überlegt nun, ob er einen Bus-Führerschein macht, um nebenher auf dem Landweg Passagiere sicher von A nach B zu bringen.

Strahlende Gesichter und weitere Bewerbungen um die Ausbildungsplätze zum Berufskraftfahrer und zum Kfz-Mechatroniker bei regiobus waren das Ergebnis des Tages. Eine Wiederholung ist bereits für September auf den Betriebshöfen in Bad Belzig und Stahnsdorf geplant.

Für dieses Jahr ist der Bewerbungsschluss für die Ausbildungsplätze am 8. März.