Mitmachen, singen, tanzen, lachen

red

Damelang Am Sonnabend hieß es in dem kleinen Örtchen Damelang: „Wir laden ein, um Mitzumachen, zum Singen, Tanzen und zum Lachen, von Freitagmittag bis Sonntagnacht, zur Damelanger Fassenacht.“

So zogen traditionsgemäß die Platzpaare von Haus zu Haus, um die Einwohner für das kommende Wochenende einzuladen. Ein Platzpaar wohnt auswärts und konnte nicht zum Einladen in die Heimat reisen, so dass Justin Schwäbe mit Claudia Trautvetter die Vertretung übernommen haben. Doch am kommenden Wochenende begrüßen die Platzpaare Jonas mit seiner Elisa und Lars mit seiner Luca. Denn in Damelang ist immer am Wochenende nach Aschermittwoch, wo bei allen anderen die Narrenzeit längst vorbei ist, Fastnachten.

Der Damelanger Fastnachts- und Freizeitverein e.V. (Kurz DFFV) führt das Programm in der Gaststätte von Damelang auf. Und in dieser leuchtet der Saal schon in den Vereinsfarben - so wurde vor kurzem der Himmel im Saal geschmückt und erstrahlt im festlichen Stil. Somit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und die drei verrückten Tage können kommen.

Die Damelanger laden ein: „Seien Sie dabei, wenn am Freitag, 8. März, oder am Sonnabend, 9. März, um 20.00 Uhr das Programm des DFFV eröffnet wird. Dabei begleitet am Freitag Johnnys Musicbox und am Saonnabend Tor 11. Zudem gibt es Sonntag ab 14.30 Uhr die Rentner- und Familienfassenacht, die mit Arnos Musike umrahmt wird.“

Sieben Tanzgruppen haben mit über 60 aktive Tänzer ein buntes Programm vorbereitet - angefangen von den Klängen aus Spanien über eine musikalische Zeitreise in die 90er Jahre bis hin zu einem Sketch. Zudem findet der Schlager und der Rock Einzug im Wiesengrund und auch die Feuerwehr wird ihren Einsatz haben. Es sind noch freie Karten und Sitzplätze vorhanden. Interessierte kommen spontan vorbei oder reservieren sich Karten unter 01727615343.

Am Sonnabend wird ab 9.30 Uhr zum Zimpern mit dem Panzerquartett aus Marzahna eingeladen. Am Nachmittag sind dann die Kleinsten mit dem Kinderfasching ab 14.30 Uhr dran.

Der Damelanger Fastnachts- und Freizeitverein e.V. ist bereit für die Fassenacht. „Wir sind stolz wieder ein buntes Showprogramm mit all seinen Aktiven zu bieten. Sind Sie neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns - wir freuen uns!“, so die Vorstandsvorsitzende des Damelanger Fastnachts- und Freizeitverein e.V., Steffi Notzke.

Im Nachgang darf jeder auf der Internetseite www.dffv-online.de schnökern, wo die Bilder des Wochenendes abgerufen werden können.