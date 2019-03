Kritik an der Landesregierung

Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Die Bürgerinitiative „Pro Ortsumgehung Neuzelle“ fordert die Landesregierung auf, endliche ihre Hausaufgaben zu machen, damit der Bau der Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhüttenstadt vorankommt. „Trotz der finanziellen Sicherung, die auch bereits in den vergangenen Bundesverkehrswegeplänen bestätigt wurde, ist es dem Land Brandenburg bisher nicht gelungen, den dafür erforderlichen Planungsvorlauf fertigzustellen“, sagte Burkhard Jantke, Sprecher der Bürgerinitiative im Anschluss an eine Einwohnerversammlung in Bomsdorf. Immer wieder habe es Zusagen der Landesregierung gegeben, dieses Bauvorhaben durch die Einreichung der Linienbestimmungsunterlagen beim Bundesverkehrsministerium vorzubereiten. Die MOZ hatte kürzlich berichtet, dass es bei der Linienbestimmung weitere Verzögerungen gibt.

„Angesichts des zunehmenden Fahrzeugverkehrs – die Belastung in Neuzelle liegt derzeit bei zirka 10 000 bis 12 000 Fahrzeugen pro Tag, davon etwa 1000 LKW – ist die Unzufriedenheit der Bürgerinitiative und der Bürgerinnen und Bürger mehr als verständlich“, sagte Burkhard Jantke. „Der Ministerpräsident und die zuständige Fachministerin waren mehrfach in Neuzelle und wurden von verschiedenen Seiten auf die dringende Realisierung der Ortsumgehung angesprochen. Getan hat sich bisher so gut wie nichts.“

Zuletzt hatte es im Mai des vergangenen Jahres eine Informationsveranstaltung zur Ortsumgehung gegeben. Damals war gesagt worden, dass Anfang dieses Jahres die Linienbestimmung für die Ortsumgehung vorliegen soll. Das verschiebt sich nun nach letzten Aussagen des Sprecher des Infrastrukturministeriums auf Mitte dieses Jahres.

Thema bei der Einwohnerversammlung war auch der miserable Zustand der Ortsdurchfahrten in Bahro, Ossendorf und Treppeln. Dazu hatte der Landtagsabgeordnete Andreas Gliese (CDU) ein kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Die Landesstraßen würden wiederholt als Umleitungsstrecke genutzt, so Gliese. Bis heute seien die Schäden noch nicht behoben. Das Land plant, die Landesstraßen in diesem Bereich abzustufen und dem Landkreis zu übergeben.

Die Entwicklung der ländlichen Regionen wurde in der sehr lebhaften Diskussion deutlich kritisiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative. „Die Menschen fühlen sich von der Landesregierung in vielen Themenbereichen, wie Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung und medizinischer Versorgung nicht ausreichend berücksichtigt.“ (lö)