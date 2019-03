25-jähriges Jubiläum gefeiert

Jörg Kühl

Lindenberg Der Kreisfeuerwehrverband Oder-Spree hat am Sonnabend in Lindenberg seine diesjährige Delegiertenversammlung durchgeführt. Im Rahmen der vereinsinternen Versammlung, die vom Amtswehrführer Scharmützelsee, Andreas Diebert, geleitet wurde, wurde auch des 25-jährigen Bestehens des Kreisfeuerwehrverbandes gedacht. Grußworte entrichteten Landrad Rolf Lindemann und der Landtagsabgeordnete Andreas Gliese (CDU). Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Detlef Korn, verlas den Rechenschaftsbericht über die Vereinstätigkeit des vergangen Jahres. Ferner informierte der Vorstand über Vorhaben, die in diesem Jahr geplant sind. Dazu zählt eine Frauentagsveranstaltung, die am 30. März in Groß Rietz vorgesehen ist. Wie das Vorstandsmitglied Erika Wilke mitteilt, sind zu dieser Veranstaltung die Feuerwehrfrauen sowie die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung eingeladen. Es gibt ein „humorvolles“ Programm und anschließend DJ-Musik.

Am 15. Juni soll im Rahmen der Landpartie die Jugendakademie stattfinden. Am 13. Juli werden die Kreismeisterschaften in Günthersdorf durchgeführt. Im August, das genaue Datum wird noch bekanntgegeben, ist eine Zusammenkunft von Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung geplant. Außerdem nimmt der Kreisfeuerwehrverband auch in diesem Jahr an Feuerwehr-Jubiläen teil.

Das Ehrenmitglied Joachim Emmerling wurde zur Kontaktperson für die innerdeutschen und deutsch-polnischen Partnerschaften benannt. Der Kreisfeuerwehrverband verfügt über etwa 5000 Mitglieder.(jök)