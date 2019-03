Kleingärtner brauchen Nachwuchs

Insgesamt gibt es in Beeskow in sieben Kleingartenvereinen 139 Parzellen. Viele davon sind mit hübschen Lauben ausgestattet. © Foto: Larissa Benz

Mehr als ein Hobby: Karl-Heinz Senst kümmert sich mit seiner Frau seit über 20 Jahren um eine Parzelle in der Kleingartenanlage Spreepromenade I in Beeskow. Der gelernte Koch pflanzt in dem Garten jährlich etwa 30 Obst- und Gemüsesorten an. © Foto: Larissa Benz

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Einige Kleingartenvereine in der Region plagen Nachwuchssorgen. Aus Zeitgründen würden auch immer mehr Familien auf eine Parzelle verzichten, sagt Karl-Heinz Senst vom Regionalverband der Gartenfreunde Beeskow/Storkow.

Noch ist es ruhig in den Parzellen der Gartenanlage Spreepromenade I in Beeskow. Karl-Heinz Senst, der sich seit Anfang der 90er-Jahre um eine Parzelle in der Anlage kümmert, ist schon voller Vorfreude: „Ich ziehe zuhause momentan schon Gurken und Tomaten“, sagt er. Noch sei der Boden im Garten allerdings zu kalt, um Gemüse anzupflanzen.

Gegen Ende März seien die Kleingärtner dann schon aktiver, schließlich schreibt das Bundeskleingartengesetz eine Bewirtschaftung mit Nutzpflanzen auf mindestens einem Drittel der Parzellenfläche vor. „Die meisten halten sich auch daran“, betont Senst, der sowohl im Regionalverband der Gartenfreunde Beeskow/Storkow als auch beim Kleingartenverein an der Spreepromenade I Vorstandsmitglied ist.

Dort sind 30 Parzellen vorhanden, eine davon ist laut Senst momentan frei. Was ihm allerdings Sorgen bereitet: Viele der Kleingärtner seien mittlerweile sehr alt, Nachwuchs, auch für Positionen in den Vereinen schwer zu finden: „Viele haben aus beruflichen Gründen keine Zeit, sich um einen Garten zu kümmern und sich dann auch noch im Verein zu engagieren“, sagt der Gartenfachberater.

Die Pächter in den sieben Beeskower Anlagen seien überwiegend aus der direkten Umgebung, in Storkow hingegen sei das anders: „Da kommen viele aus Berlin“, sagt Senst.

Die jährliche Pacht für eine Parzelle liegt laut Senst momentan bei 8 Cent pro Quadratmeter, hinzu komme der Vereinsbeitrag in Höhe von knapp 28 Euro pro Jahr. „Insgesamt muss man mit Strom und Wasser etwa 100 Euro pro Jahr einplanen“, sagt Senst. Wer allerdings eine Parzelle von einem Vormieter übernimmt, müsse in der Regel einen Abschlag für Bebauung und die Bepflanzung zahlen. Die Höhe des Betrags werde von einer Bewertungskommission ermittelt. Insgesamt gibt es im Bereich des Regionalverbands Beeskow/Storkow momentan 446 Parzellenpächter.

Er habe durchaus schon Fälle erlebt, in denen sich Pächter übernommen haben: „Es geht ja nicht um einen reinen Erholungsgarten“, betont Senst. Man müsse sich regelmäßig um die Anbauflächen kümmern. Er selbst baut nach eigenen Angaben pro Jahr etwa 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten in seinem Garten an, darunter Pfirsiche, Johannisbeeren und Erbsen. Bald möchte er den Boden vorbereiten. Dann beginnt er mit dem Anbau von Sorten wie Radieschen und Kohlrabi. „Wer sich neu als Kleingärtner betätigt, bekommt natürlich Tipps von den anderen Vereinsmitgliedern“, sagt Sens. Dazu reiche oft der kurze Kommunikationsweg über die Hecke. Auch Aktivitäten wie Grillen und gemeinsame Arbeitseinsätze sollen das Gemeinschaftsgefühl der Kleingärtner untereinander stärken.

Wer sich für eine Parzelle im Bereich der Gartenfreunde Beeskow/Storkow interessiert, kann sich unter der E-Mailadresse an regionalverband.beeskowstorkow@gmail.com melden. Weitere Informationen unter www.rv-beeskowstorkow.de