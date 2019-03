Nach Velten ziehen, aber in Marwitz wohnen

Marco Winkler; Roland Becker

Marwitz/Velten (MOZ) Velten soll größer werden, und zwar um das Areal der bislang zu Marwitz gehörenden und direkt an die Ofenstadt grenzenden Parkstadt.II. Am Donnerstag wird ein entsprechender Antrag der Zählgemeinschaft aus SPD/Freie Wähler, CDU und Linken im Veltener Stadtparlament behandelt. Im Rathaus ist man davon nicht begeistert.

Am Tonberg in Velten entsteht seit 2018 die Wohnanlage Parkstadt Velten II mit rund 30 Wohneinheiten. Erste Häuser stehen schon. Das Problem an der Sache: Genau an der Straße Am Tonberg, die zur Ofenstadt gehört, liegt die Gemarkungsgrenze von Marwitz und Velten. Die östliche Seite gehört zu Marwitz, die westliche zu Velten. Das neue Wohngebiet wird auf Oberkrämers Seite gebaut, gehört optisch und gefühlt für die Zugezogenen aber zu Velten.

Hier setzt auch Veltens SPD an. „Für die dort Bauenden ist es wichtig zu wissen, wohin sie ziehen“, argumentiert der SPD-Abgeordnete Andreas Noack. Für die Bewohner der Parkstadt II seien Schule und Kita schneller in Velten anzusteuern. Mit dem Bus erreicht man zudem Veltens Bahnhof, aber auch die Innenstadt mit Bibliothek, Rathaus und Einkaufsmöglichkeiten. „Man muss den Menschen sehen. Teilweise sind es auch Veltener, die in die Parkstadt II ziehen“, argumentiert Noack, der das Thema bereits im jüngsten Bauausschuss zur Sprache brachte.

Dabei stellte sich heraus, dass die Rathausspitze wenig davon hält, die Parkstadt II einzugemeinden. „Ich will nicht vorrangig den Außenbereich entwickeln, sondern Veltens Innenstadt“, argumentierte Bürgermeister Ines Hübner (SPD). Stadtentwicklungs-Chef Berthold Zenner fügte hinzu: „Die Übernahme des Areals ist vom Tisch, nachdem Oberkrämer im März 2018 den Beschluss zur Gebietsübertragung wieder aufgehoben hat.“ Er sieht das von der praktischen Seite: „Ich bin nicht ganz unglücklich darüber, zum Beispiel wegen der fehlenden Kita-Plätze.“ Bis 2022 liege der Bedarf an Kinderbetreuung über dem Angebot, heißt es im Rathaus.

Andreas Noack sieht das Problem, will davor aber nicht kapitulieren. Eine Lösung könne darin liegen, die Lasten zu teilen. Wer bis zu einem Stichtag in die Parkstadt II gezogen ist, müsse seine Kinder in Oberkrämers Kitas und Schulen schicken, danach sei Velten zuständig.

Oberkrämer plagt dasselbe Problem. Sollte es zu keiner Gebietsabtretung kommen, müssen die Familien der Parkstadt Velten II ihre Kinder in Oberkrämer betreuen lassen. „In Marwitz haben wir aber keinen Platz, die Kinder müssten weite Wege über Marwitz und Eichstädt in Kauf nehmen, um in die Vehlefanzer Kita gehen zu können“, sagt Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO). Ähnlich verhalte es sich mit Grundschulkindern. Er plädiert dafür, eine zügige Gebietsabtretung über die Bühne zu bringen, damit die Kinder in Veltenener Kitas und Grundschulen gehen können. „Wir brauchen Planungssicherheit“, sagt Leys.

Bisher sind die Verhandlungen stets gescheitert. Schon 2012 lehnte laut Leys die Stadt Velten eine Übernahme ab – Oberkrämer hatte einen gültigen Beschluss. Im vorigen Jahr kam es erneut zu einer Vertagung. Laut Leys lag das an den Bedingungen, die Velten stellt. Oberkrämer sollte die Eigentumsverhältnisse auf seiner Gemarkung klären. „Das können wir derzeit nicht“, so Leys. Die Gemeinde zog ihren Beschluss daraufhin zurück.

Das Problem für Oberkrämer: „Die Investoren haben als Eigentümer für die Grundstücke leichtsinnigerweise Familienangehörige eintragen lassen“, sagt Peter Leys. Die Angehörigen seien seit Jahren miteinander zerstritten. Sie besitzen Teile der Straße, die das Wohngebiet erschließt. „Die Eigentümerparteien sind aber für uns nicht greifbar und offensichtlich nicht bereit, uns hier einen Millimeter entgegenzukommen“, so der Bürgermeister.

Das heißt konkret: Die Übertragung von Teilabschnitten einer weiteren Straße (Tonberg), die das Wohngebiet umschließt, kommt nicht zustande. Es gebe aber rechtliche Möglichkeiten, das zu ändern. Laut Leys habe die Stadt Velten einen Rechtsanwalt beauftragt, entsprechende Verfahren zu prüfen. Ob dies der Fall ist, war am Montag aus dem Veltener Rathaus nicht zu erfahren. Im Bauausschuss hatten davon weder Hübner noch Zenner gesprochen.

„In der Stadtverwaltung hält sich die Begeisterung in Grenzen. Aber wir brauchen langfristig eine ordentliche Lösung für die Bürger“, fordert Noack. Und er hat fürs Veltener Rathaus ein Schmankerl parat: „Wir würden dadurch finanzielle Vorteile erlangen: mehr Grundsteuer, mehr Anteil an der Einkommenssteuer, höhere Schlüsselzuweisungen vom Land.“