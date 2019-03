Und er malte trotzdem

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Manche haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig. Das Oder-Spree-Journal stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Karl Heinz Scharf aus Eisenhüttenstadt.

Vom Malen konnte Karl Heinz Scharf früher nichts abbringen. Obwohl es in seiner Vergangenheit einige Ereignisse gegeben hat, die den Eisenhüttenstädter hätten einschüchtern können. Zu spüren bekam der Maler den politischen Druck zum ersten Mal während seiner Lehre als Gebrauchswerber und Theatermaler – eine Kombination aus den Bereichen Schaufenstergestaltung, Werbetexter und Plakatgestalter. Nach einer Ausstellung sei er ins Büro des Lehrmeisters zitiert worden erinnert er sich. Damals habe er gedacht, es warte ein Lob auf ihn – in einem kurz zuvor erschienenen Presseartikel sind seine Bilder nämlich sehr positiv besprochen worden. Doch statt anerkennende Worte bekam er zu hören: „Du hast zu lernen und nicht zu malen.“

„Ich male trotzdem“, dachte er damals. Sein Trotz sowie seine Ehrlichkeit machten ihn in den Augen der DDR-Funktionäre jedoch immer zu einem potenziellen Staatsfeind. An der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee hat man ihn mit der Begründung abgelehnt, er sei noch nicht reif dafür. Karl Heinz Scharf glaubt, dass er bei dem Eignungsgespräch nicht euphorisch genug auf den Vorschlag reagiert habe, als sogenannter Agitator aufzutreten – also politische Aufklärungsarbeit im Sinne der SED zu betreiben.

Andererseits fühlte er sich seiner Heimat sehr verbunden. „Ich möchte diese Schönheit und Natur weitergeben.“ Als Inspiration diente dem heute 79-Jährigen vor allem die Oder. Doch auch hier ließ ihn die Volkspolizei ein Mal festnehmen. „Das Malen an der Oder war verboten.“ Nach einem Tag kam der Eisenhüttenstädter jedoch wieder frei und suchte auch weiterhin seine Lieblingsplätze entlang des Grenzflusses auf.

Einige in dieser Zeit entstandenen Aquarelle sind ab dem 23. März auch im Städtischen Museum zu sehen. Dort eröffnet der Künstler anlässlich seines 80. Geburtstags eine Ausstellung, in der alte wie auch neuere Werke von ihm zu sehen sein werden. Eine Rückschau auf sein künstlerisches Schaffen? „Nein, auf mein Leben“, sagt er.

Besonders geprägt hat ihn, wie er sagt, die Zeit als Maler am Kleisttheater Ende der 60er-Jahre. „Das war wie eine zweite Lehre.“ Später entwarf er als Plakatmaler für das EKO Aufsteller, auf denen etwa die deutsch-sowjetische Freundschaft hochgehalten wurde. „Natürlich war mir das zuwider“, sagt er heute. Kurze Zeit später bekam er jedoch eine Anstellung als Fotograf und Grafiker für die Betriebszeitung des Bau- und Montagekombinats Ost. Dort bekam er einen zusätzlichen freien Tag und konnte sich noch intensiver der Kunst widmen. „Ich konnte verwirklichen, was mir so im Kopf herumschwebte.“

Das Verhältnis zu seiner Heimat blieb jedoch zwiegespalten. Gerade in den letzten Jahren der DDR stand er unter großem Druck, wie er sagt. Ein bis zwei Mal im Monat habe ihn die Stasi besucht. „Sie wollten mich als IM gewinnen.“ Doch der Künstler wollte nicht und so blieb ihm bis zuletzt die Mitgliedschaft im Verband der bildenden Künstler verwehrt.

Dass er sich bis zuletzt nie den Mund verbieten ließ, verdeutlicht etwa sein Bild „Mauerfall“, das er kurz vor der Wende fertiggestellt hat. Die Mauer auf dem Öl-Aquarell-Gemälde ist zugleich auch der Oberkörper eines geköpften Mannes. Da wo der Kopf liegt, befindet sich ein Chamäleon, das laut Scharf auf die bevorstehende Wende hindeutet. Die unsicher auf der Mauer balancierende Person drücke die Vorsicht aus, mit welcher der Ostdeutsche die Wiedervereinigung gesehen habe.

Als sie dann eintrat, machte das Karl-Heinz Scharf nicht weniger politisch. Als jemand, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, beunruhigt ihn auch die aktuelle politische Atmosphäre, die er als Hetze bezeichnet. Dieses Gefühl hat der Künstler in Bildern verarbeitet, die an ein Brecht-Zitat angelehnt sind: „Das große Karthago führte drei Kriege.“

Wie ein Kalender zu der aktuellen Ausstellung des Eisenhüttenstädters zeigt, gehören zu seinem Repertoire auch weiterhin Bilder von Landschaften in Eisenhüttenstadt und Neuzelle, wo er den größten Teil seiner Jugend verbracht hat. Bei genauerem Hinsehen sind in den Blättern und Baumstämmen auch Figuren zu erkennen. Am vereisten Ufer der Oder erahnt der Betrachter vielleicht die Kontur eines Kopfes mit einem Stahlhelm.