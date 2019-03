Besondere Aktionen zum Frauentag

MOZ

Beeskow Rund um den internationalen Frauentag am 8. März finden in der Region verschiedene Veranstaltungen statt.

Den Beginn macht das Wettermuseum Lindenberg am Freitag mit einem Thementag rund um Frauen, Wetter und Klima. Anlässlich des neu eingeführten Feiertags in Berlin am 8. März wolle man der Geschlechter-Einkommenslücke die Museumseintritts-Lücke mit freiem Eintritt für alle Frauen entgegensetzen. Das Museum öffnet am Freitag um 10 Uhr, um 11 Uhr folgt ein Ausflug zum benachbarten Observatorium des Deutschen Wetterdienstes. Auch eine Themenführung über Ursachen und Folgen des Klimawandels steht auf dem Programm. Der Tag wird durch ein Gespräch mit Ilse Spahn abgerundet, die als stellvertretende Direktorin des meteorologischen Dienstes der DDR für Weltraumforschung zuständig war. Sie möchte über ihren Werdegang berichten. „Wie in anderen Naturwissenschaften sind Frauen auch in der Meteorologie und Klimatologie weit weniger stark vertreten als Männer“, sagt der Vereinsvorsitzende Bernd Stiller. Momentan werde in der Klimatologie diskutiert, ob ein weiblicherer Blick auf den Klimawandel die unterschiedlichen Klimafolgen für Frauen und Männer stärker in den Blick der Forschung rücken würden.

In Lieberose beginnt am Samstag um 14.30 Uhr eine Veranstaltung zum Frauentag in der Darre. Der singende Spreewaldwirt tritt auf, der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro. Besucher sollten ein Kaffeegedeck mitbringen.

Unter dem Motto „Von wegen typisch Frau“ lädt der Kultur- und Heimatverein Pfaffendorf am Samstag zu einer Frauentagsfeier im Dorfgemeinschaftshaus zu Kaffee und Kuchen. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro.(lb)