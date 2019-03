Brücke zum Buschmühlenweg droht die Sperrung

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 42 städtische Brücken gibt es in Frankfurt. Viele davon befinden sich in schlechtem Zustand, weil jahrelang zu wenig Geld für die Instandhaltung bereitstand. Einer Brücke droht nun mit der nächsten Prüfung sogar die Sperrung. Sie verbindet Neuberesinchen mit dem Buschmühlenweg.

Wer genau hinschaut, kann sie gut erkennen: die Risse und die feuchten Stellen, die den Beton der Brücke am Alten Wasserturm in Neuberesinchen an vielen Stellen durchziehen. Einsturzgefährdet ist das Bauwerk, das Fußgänger und Radfahrer über die Bahngleise führt, noch nicht. Aber viel fehlt offenbar nicht mehr. „Die Brücke ist eigentlich nicht mehr zu retten“, sagt Frank Herrmann, Leiter des Amtes für Tief-, Straßenbau und Grünflächen. Der Überbau der Brücke sei massiv verschlissen, auch die tragenden Pfeiler müssten grundhaft instand gesetzt werden. Bei der letzten Begutachtung bekam die Brücke bereits die Zustandsnote 3,3. Bei der nächsten droht eine 4,0 – dann müsste die Stadt die Brücke sperren, um Gefahr für Passanten und den Bahnverkehr abzuwenden.

Und dann? Die Optionen sind ein Ersatzneubau oder – was aufgrund der Haushaltslage wahrscheinlicher ist – ein endgültiger Abriss. „Die entscheidende Frage ist, ob die Verbindung noch gebraucht wird“, sagt Frank Herrmann. Beantworten müsste dies die Verkehrsplanung des Bauamtes und in letzter Instanz das Stadtparlament. Frank Herrmann geht von überschlägigen Kosten für einen Neubau in Höhe von wenigstens einer Million Euro aus. Angesichts des Investitionsrückstaus überall in der Stadt bezweifelt Herrmann jedoch, ob es tatsächlich Sinn macht, den vergleichsweise wenig genutzten Übergang zu erhalten.

Zumal die Querung am alten Wasserturm nicht die einzige ist, die saniert werden muss. Bei insgesamt elf Brücken oder Tunnelbauwerken bestehe in den kommenden zwei bis fünf Jahren Handlungsbedarf, was einen Neubau oder eine Instandsetzung angehe. Dazu gehören beispielsweise die Fußgängerbrücke Simonsmühle im Klingetal oder die Gewölbebrücke über den Ragoser Talweg in Kliestow. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des SPD-Stadtverordneten Ingo Pohl von Oktober hervor. Er fühlt sich dem Thema nicht erst seit dem Brückeneinsturz von Genua besonders verpflichtet. „Brücken sollen eigentlich 100 Jahre halten. Aber dafür muss man sie auch pflegen. Für diese Aufgabe ist in den letzten Jahren zu wenig Geld bereitgestellt worden“, beklagt er.

Frank Herrmann gibt ihm recht. Jährlich müsste die Stadt mindestens rund 535 000 Euro ausgeben, um die Bausubstanz zu erhalten, hatte der Amtsleiter erst kürzlich in der Haushaltsdebatte vorgerechnet. 2018 waren es nur etwas mehr als 200 000 Euro. Mit dem Doppelhaushalt 2019 wurde der Ansatz nun immerhin auf 450 000 Euro erhöht – ein erster Schritt, um dem fortschreitenden Verfall der Brücken entgegenzuwirken.

Für immerhin zwei Brücken – die auch auf der oben genannten Liste stehen – sind in den nächsten Jahren zudem Investitionsmittel eingeplant. Dazu gehört zum einen die Bahnüberführung in der Markendorfer Straße. Sie soll bis mindestens 2022 für rund 3 Millionen Euro saniert werden. Darüber hinaus steht die Erneuerung der Brücke am Bahnhof in Rosengarten an. Im Dezember 2018 wurde die Entwurfsplanung abgeschlossen und das Genehmigungsverfahren eingeleitet. Zurzeit befindet sich die Stadt in – schwierigen – Abstimmungen mit der Deutschen Bahn zu Sperrpausen und dem Bauablauf. Das Investitionsvolumen beträgt 5,4 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen bis 2021 abgeschlossen sein.