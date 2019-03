In Neopren flussabwärts

Annette Herold

Erkner (MOZ) Sechs Wochen noch bis zum 22. Spreetreiben: Wenn es am 20. April wieder für wagemutige Schwimmer mit phantasievollen Schwimmhilfen spreeabwärts geht, rechnen die Organisatoren vom Schwimm- und Tauchverein Biber Erkner mit Rekorden auf dem und am Wasser.

Mehr als 300 Vormerkungen liegen schon vor, und die Veranstalter um Vereinschef Enrico Bathke erwarten noch deutlich mehr Teilnehmer zum 22. Spreetreiben, dessen Anmeldefrist mit dem Austeilen der Startnummern am 20. April, 9 Uhr, endet. Nicht zuletzt, weil Ostern 2019 auf einen relativ späten Termin fällt. Nur ein einziges Mal habe das Großereignis später stattgefunden, hat Bathke beim Blick zurück festgestellt. 2011 war das, um genau zu sein, am 23. April.

Der späte Termin jedenfalls lässt die Organisatoren auf gutes Wetter mit Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke hoffen. Das Wasser wird immer noch deutlich kälter sein, deshalb raten die Biber unbedingt zum Tragen eines Neoprenanzugs. „Wer keinen eigenen hat, kann sich unter www.Biber-Erkner.de erkundigen. Hier haben wir befreundete Tauchschulen und Vereine aufgelistet, die Anzüge verleihen“, sagt Enrico Bathke und weist darauf hin, dass an der Shell Tankstelle am Bahnhof Erkner Listen für den Anzugverleih des Vereins ausliegen. „Wer sich jetzt schon einschreibt, für den ist die Wahrscheinlichkeit am größten, auch einen Anzug in der richtigen Größe aus unseren Beständen zu bekommen.“ Noch vor dem Spreetreiben sind drei Anprobetermine geplant, sodass die Teilnehmer ohne zusätzlichen Stress in den spaßigen Wettbewerb gehen können.

Auf einen wärmenden Anzug setzt auch Erkners Bürgermeister Henryk Pilz, der als erstes Stadtoberhaupt in diesem Jahr mitschwimmen will. Um den Bibern Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen, wie er sagt, und auch, weil er dem Wassersport nicht abgeneigt ist. Pilz bezeichnet sich als „Hobby- und Freizeittaucher“, der diese Leidenschaft allerdings noch ein bisschen lieber in wärmeren Gefilden auslebt.

Von den Spreetreiben-Besuchern wünschen sich die Biber gute Laune und dass sie zum Anfeuern gut bei Stimme sind. Auf das Spektakel am und im Wasser folgt ein Familienprogramm im Strandbad Erkner unter anderem mit Riesentrampolin, Theater und Musik. Für den Abend wird wieder zum Tanz mit DJ ins Festzelt eingeladen, und es soll ein Osterfeuer und ein Höhenfeuerwerk geben. Für die Abendveranstaltung werden 6 Euro Eintritt fällig, alles andere ist frei zugänglich.

Für die Vorbereitung und die Veranstaltung selbst ist dem 30 Mann starken Biberverein Unterstützung willkommen, wie Enrico Bathke sagt. „Wer Lust und Laune hat, tatkräftig mit anzupacken, oder sich für den Tauchsport interessiert, kann sich sehr gerne bei uns melden.“

Kontakt über die Internetseite www.biber-erkner.de; E-Mail: info@biber-erkner.de