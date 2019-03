1:2 gegen abgezockte Gäste

Heiko Hempel

Briesen (MOZ) Im ersten Heimspiel nach der Winterpause unterlag Blau-Weiß Briesen in der Fußball-Landesliga Süd dem Tabellenzweiten BSV Guben Nord mit 1:2 (0:1). Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch zwei Zähler.

Das 1:6 im Hinspiel – nach 1:0- Pausenführung – war Motivation genug für die Gastgeber, im heimischen Waldstadion auf Revanche zu sinnen. Und der Willen war auch von Beginn an spürbar. Mit viel Einsatz- und Laufbereitschaft erzielten die Blau-Weißen gegen die spielerisch besseren Gäste über weite Strecken Gleichwertigkeit. Gerade in den ersten 30 Minuten wurde die BSV-Abwehr mit schnellen Angriffen, meist über die rechte Seite und Christoph Hanke, ein ums andere Mal in Verlegenheit gebracht. Die größte Chance zur Führung hatte Dennis Lucke, als er nach einer Hereingabe von Hanke freistehend am zweiten Pfosten aus fünf Metern kläglich vergab (15.).

Die Gubener waren da eiskalt. Nach einer Ecke brauchte Tobias Noack eine Kopfballablage nur noch über die Linie zu drücken (30.). So blieb es bis zur Pause, weil Briesen gegen die gut stehenden Gäste wenig Mittel fand. Auch in der zweiten Hälfte fehlte dem letzten Pass die Genauigkeit. Nach einer Stunde brachte Trainer Ronny Pesch dann Kevin Schübler für den defensiveren Björn Zickerow, was das Angriffsspiel der Gastgeber druckvoller machte, und nur neun Minuten später traf der Eingewechselte zum verdienten Ausgleich, ließ mit einem trockenen Schuss aus elf Metern Keeper Maik Liersch keine Chance.

Die Gastgeber wollten nun mehr und spielten weiter nach vorn. Doch es blieb schwer, gegen die cleveren Gäste Chancen herauszuspielen. Diese wiederum schlugen durch Chris Hnyk noch einmal entscheidend zu (88.). Die Briesener reklamierten Abseits, aber Schiri Dominik Kolm gab den Treffer. Sicher eine fifty-fifty-Entscheidung, aber wie kurz vor der Pause bei einem Handspiel der Gäste im eigenen Strafraum zweimal zu Ungunsten der Einheimischen.

„Es ist bedauerlich, gegen den Tabellenzweiten am Ende nichts mitzunehmen. Die Gubener waren abgezockter vor dem Tor, eine Punkteteilung wäre aber gerechter gewesen“, fasste Trainer Pesch zusammen. „Die Jungs müssen die Köpfe jedoch nicht hängen lassen.“ Der Abstiegskampf ist indes, nicht zuletzt mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz, keineswegs leichter geworden.