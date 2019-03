Ruderer fahren in der Halle um die Titel

Kai Beißer

Schwedt (MOZ) Fast 300 Einzelstarter von mehr als 20 Vereinen aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern waren bei den 19. offenen Landesmeisterschaften im Ergometerrudern in der Sporthalle Neue Zeit in Schwedt dabei. Für den Ruderclub Fürstenwalde fuhr Benedikt Gahlbeck einen Titel ein.

In der Leichtgewichts-Konkurrenz der Jugend B über 1500 Meter setzte sich der 15-Jährige in 5:01,5 Minuten deutlich vor Max Kahlow (RC Havel Brandenburg/5:14,8) und Malte Buchholz (Neuruppiner RC/5:18,6) durch. Ein Dutzend Ruderer war hier am Start. In der gleichenAltersklasse wurde der Fürstenwalder Liam Zimmermann beim Sieg des einheimischen Tim Wiese (4:45,0) Siebter (5:07,8).

Der RC Beeskow brachte ein Duo in der AK 12 über 500 Meter an den Start. Marius Tornow belegte Platz 7 (2:02,8) – Landesmeister wurde Ben Stanelle (WSV Königs Wusterhausen/1:46,2)–, Lotte Voigt (beide Jahrgang 2007) kam bei den Mädchen auf Rang 14 (2:09,6). Den Titel holte hier Leoni-Fine Gliesche vom Frankfurter Ruderclub (1:55,9).

Für die Oderstädter, die neun Starts absolvierten, gab es durch Emma Braun in der AK 13 und Melina Kleinke im Leichtgewichts-Einer der Altersklasse 14 zwei weitere Goldmedaillen. Der Rüdersdorfer RV Kalkberge war mit einer großen Streitmacht in Schwedt dabei, kam bei 35 Einzelstarts auf zehn Podestplätze. 14 Vereine teilten sich die Titel, die meisten, nämlich acht, gewann der gastgebende Wassersport PCK Schwedt.