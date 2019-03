Autoknacker verursachen 8000 Euro Schaden

Mandy Oys

Neulöwenberg (MOZ) Diebe brachen in der Nacht zu Dienstag einen Renault in Neulöwenberg auf. Der Transporter war gegen 22 Uhr am Montag am Häsener Weg abgestellt worden. Am nächsten Morgen um 5.50 Uhr bemerkte der Fahrer den Aufbruch des Renault. Laut Polizeisprecher Stefan Rannefeld wurden verschiedene Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 8 000 Euro.

Auch in Marwitz wurde ein Transporter aufgebrochen. Aus dem Mercedes Sprinter wurde laut Rannefeld aber nichts gestohlen.