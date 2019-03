Zum Teil sehr grenzwertig

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Bereits am Freitagabend empfing in der 2. Wasserball-Liga Ost die SGW Brandenburg die SG Schöneberg Berlin und feierte einen 16:7-Erfolg.

In der ersten Hälfte des ersten Viertels machten sich beide Abwehrreihen das Leben schwer. Sie deckten sehr eng, so dass es kaum Anspielstationen gab und ergo auch wenig Abschlüsse. Die erste „Hundertprozentige“ hatten die Gäste, die sie aber geradezu kläglich vergaben. Anders die Gastgeber. In der 4. Minute hatte Johannes Theuer freie Wurfbahn und nutzte sie. Dies war der „Dosenöffner“ für das SGW-Team. Bis zum Viertelende erhöhten die Brandenburger auf 5:2. Zur Freude der Zuschauer waren die Treffer durch Alexander Zick (2), Dennis Wagner und Sascha Ufnal allesamt schön heraus gespielt. So geht Effektivität.

Der zweite Durchgang plätscherte dann etwas dahin, nachdem Gabriel Satanovsky gleich in der 9. Minute zum 6:2 traf. Obwohl zu diesem Zeitpunkt die Partie recht fair verlief, riefen die Schiedsrichter die beiden Kapitäne zu einem Gespräch zusammen. Der Tenor der Ansprache lautete: „Sie sollten endlich Wasserball spielen.“ Doch nach dieser vermeidlichen Ermahnung agierten die Berliner wesentlich aggressiver. Sie kassierten bis zur Pause vier Hinausstellungen, brachten die Hausherren damit aber aus dem Rhythmus. Bis zur Pause hatten die Gäste auf 5:7 verkürzt.

Die Partie schien nun wieder offen, drohte gar kurzfristig zu kippen, als die Schönberger in der 18. Minute auf 7:8 verkürzten. Die Gastgeber wirkten verunsichert, da die Unparteiischen nun gar nicht mehr eingriffen. Die Berliner gingen mit der Marschroute ins Becken, die spielstärkeren Brandenburger mit allen Mitteln zu stören und die Schiedsrichter ließen sie gewähren. Zum Glück erwies sich die SGW-Abwehr als stabil, inklusive Schlussmann Nicolas Tosch, der einige freie Würfe wegnahm. Und vorn sorgten die Routiniers Mischur (2) und Marco Förster mit ihren Toren zum 11:7 für einen beruhigenden Puffer vor dem Schlussviertel.

Den Gästen gingen nun die Kräfte aus, konnten die drohende Niederlage nicht abzuwenden. Den wachsenden Rückstand setzten sie nur ihren Frust entgegen. Den durften sie dank der Untätigkeit der Referees auch frönen. Höhepunkt war dann die Attacke auf Ufnal in der vorletzten Spielminute, der von seinem Gegenspieler und dem SG-Torhüter zugleich angegangen wurde. Da platzte SGW-Trainer Christopher Bott endgültig der Kragen, nachdem er im dritten Viertel schon die gelbe Karte gesehen hatte. Nun gab es glatt Rot, weil er seinen Spieler schützen wollte. Ufnal sorgte derweil mit seinen beiden Treffern in der Schlussminute noch für den 16:7-Endstand.

Am 16. März geht es für die SGW-Mannschaft zum SWV TuR Dresden.

SGW: Tosch, Zick 2, Oldenburg 1, Theuer 3, Mischur 2, Satanovsky 1, Ufnal 4, Stresow, Förster 1, Behrendt, Hehr, Wagner 2, Schwarze.