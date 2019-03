Anja Hamm

Birkenwerder (MOZ) Der anhaltende Sturm hält die Rettungskräfte in Oberhavel weiter im Einsatz. Am Vormittag drohte in Birkenwerder ein Baum auf einen Parkplatz zu stürzen. Gegen 9.15 Uhr wurde die Feuerwehr in die Summter Straße zu Hilfe gerufen, wie Feuerwehrmann Frank Lagrange am Dienstagmittag berichtet. Die Kameraden nutzten den Leiterwagen der Hohen Neuendorfer Wehr, um den bereits teilweise entwurzelten und sich neigenden Baum zu fällen.