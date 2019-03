Absturz vom Balkon befürchtet

MOZ

Oranienburg (MOZ) Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag in Oranienburg in den Verdacht geraten, sich vom Balkon stürzen zu wollen. Der stark alkoholisierte Mann, der einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille aufwies, saß auf seinem Balkon im fünften Stock in der Liebigstraße. Ein Beobachter befürchtete, dass der Betrunkene abstürzen könnte, und meldete dies. Feuerwehrleute und Polizisten kamen zum Einsatz. Am Ende überzeugten die Einsatzkräfte den Mann, künftig in seiner Wohnung zu bleiben, wenn er große Mengen an Alkohol konsumiert.