Unfälle sorgen für Sperrung von Zugstrecken in Brandenburg

dpa

Golßen (dpa) Die Kollision eines Eurocitys mit Teilen eines vom Sturm abgedeckten Lagerhallen-Dachs hat in der Nacht zu Dienstag für eine Vollsperrung der Strecke Berlin-Dresden gesorgt. Ein Eurocity aus Budapest sei am Montagabend bei Golßen (Dahme-Spreewald) in die Trümmer gerast, berichtete Bahnsprecher Burkhard Ahlert am Dienstag. Rund 200 Reisende seien unverletzt aus dem Zug in Sicherheit gebracht worden. Die nachfolgenden Züge wurden über Jüterbog (Teltow-Fläming) umgeleitet. Im Regionalverkehr kamen Ersatzbusse zum Einsatz. Es kam zu Verspätungen. Die Strecke sei am Dienstagvormittag zunächst in einer Richtung wieder freigegeben worden.

Ebenfalls am Dienstag musste die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Berlin zwischen Trebbin und Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) wegen eines Notarzteinsatzes für knapp drei Stunden gesperrt werden. Die Züge wurden bis 11.41 Uhr umgeleitet, sagte Ahlert.