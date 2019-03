Grizzlys Wolfsburg trennen sich wieder von Kossmann

DPA

Wolfsburg (dpa) Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg hat sich nach nur knapp fünf Monaten wieder von seinem Trainer Hans Kossmann getrennt.

Der auslaufende Vertrag mit dem in Kanada geborenen Schweizer werde nach dem Verpassen der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga nicht verlängert, teilte der Verein mit.

Der 56 Jahre alte Kossmann hatte bei den Grizzlys erst im Oktober den Finnen Pekka Tirkkonen abgelöst. „Nachdem diese Personalie sehr zeitnah geklärt ist, werden wir uns in den kommenden Wochen intensiv mit der Nachfolge beschäftigen“, sagte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf am Dienstag. Als mögliche neue Trainer in Wolfsburg werden unter anderen der frühere Bundestrainer Pat Cortina sowie Mike Stewart vom DEL-Rivalen Augsburger Panther gehandelt.