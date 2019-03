Ausflugsdampfer werden auch im Advent unterwegs sein

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Die Fahrgastschifffahrt Neuruppin weitet im Fontanejahr 2019 ihre Saison aus. Laut Carsten Bennesch, Chef vom Neuruppiner Tourismus-Service Bürgerbahnhof, soll es nun auch Fahrten zum Advent und auch wieder eine Silvesterparty auf der "Kronprinz Friedrich" geben.

Zuletzt waren beide Schiffe – die "Kronprinz" und die "Gustav Kühn" – in der Werft. Die "Kühn" wird am nächsten Montag generalüberholt nach Neuruppin kommen, die "Kronprinz" als Flaggschiff ist es bereits. Sie hat auch einen neuen Motor erhalten, nachdem es im vorigen Jahr einen Ausfall gegeben hatte. "Wir werden in diesem Jahr gut gerüstet sein", sagte Bennesch. Zudem hofft er auf einen besseren Sommer. "Für uns war das sehr warme, trockene Wetter eher schlecht", sagte er: Hitze, Motorausfall und Wasserstände absenkende Dürre hatten 2018 zu deutlich weniger Fahrgästen als im Vorjahr geführt: "Bei Niedrigwasser konnten wir nicht fahren, das hat uns die Saison vermiest", so Bennesch.

Die "Kronprinz" hat nun eine neue Heizung. Damit ist das Schiff bestens aufgestellt für Frühwinter-Touren. Zum Fontanejahr präsentiert sich die Fahrgastschiffahrt zudem mit ganz besonderer Tour. (crs)