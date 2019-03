Konzeptvorstellung und Führung

Sandra Euent

Schönwalde-Dorf (MOZ) Am Sonntag, 10. März, findet um 10 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes eine Informationsveranstaltung zum geplanten Wohngebiet Erlenbruch statt. Der ehemalige Fliegerhorst im Ortsteil Schönwalde-Dorf steht seit 1991 leer und soll als neuer Ortsteil mit ca. 1.500 Wohnungen für 3.000 bis 4.000 Menschen entwickelt werden. Um 10.15 Uhr wird das Planungsbüro Jahn, Mack und Partner die vorbereitenden Untersuchungen und das integrierte Quartiersentwicklungskonzept vorstellen. Anschließend, gegen 11.30 Uhr, wird es einen geführten Rundgang über das Gelände mit Bürgermeister Bodo Oehme geben. Da jeder Besucher vor Betreten des Geländes einen Haftungsausschluss unterzeichnen muss, sollten Interessierte rechtzeitig ab 9.30 Uhr vor Ort sein. Treffpunkt ist am Kreuzungspunkt der Straßen "Zum Erlenbruch" und "Am Silberberg" in Schönwalde-Dorf. Parkplätze sind ausgeschildert.