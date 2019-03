MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Einbrecher haben im Fürstenwalder Stadtgebiet allerhand Beute gemacht.

Die Polizei erfuhr am Montag, dass die Täter in mehrere Keller in Mehrfamilienhäusern am Ring der Freundschaft, Puschkinplatz und Platz des Gedenkens eingestiegen waren. Sie stahlen Getränke, zwei Räder und Anglerzubehör.

Auch in ein Einfamilienhaus in der Küstriner Straße drangen Täter am Montag ein. Sie hatten es auf Elektronik abgesehen. Die genaue Schadenshöhe blieb unbekannt.