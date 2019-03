Fontanes Spuren in der Havelstadt

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Anlässlich des Fontane Jubiläums seines 200. Geburtstages hat die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH (STG) den Fontane Wegweiser "Begegne Fontane in Brandenburg an der Havel" herausgegeben. Am Dienstag stellten Fontane höchstselbst (alias Hank Teuefer), STG-Geschäftsführer Thomas Krüger und Historiker Frank Brekow auf dessen viermonatiger Recherche die Publikation fußt, vor. "Begegne Fontane in Brandenburg an der Havel" offenbart die Verbundenheit des Dichters mit der Havelstadt. Die Stadt Brandenburg spielte für ihn in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Hier hatte er Freunde, hier begann er seine Reisen durch die Mark Brandenburg und hier wirkten vor seiner Zeit auch viele Persönlichkeiten, über deren Leben er berichten wollte. Frank Brekow hat sich auf Spurensuche begeben und authentische Orte in und um die Havelstadt ausfindig gemacht, an denen sich Fontane seinerzeit aufgehalten hat, darunter das Schloss Plaue, das er in seinem Band "5 Schlösser" als "einzig wirkliches Schloss" bezeichnete, die Postkutschenstation in der Steinstraße, in die heute die Generalstaatsanwaltschaft beherbergt und das Gut Margarethenhof, wo er seine Freund, den Gutsherrn Carl Ferdinan Wiesike besuchte. Daneben weiß der Wegweiser auch mit Zitaten und Einsichten zu überraschen, zeigt in einer Zeitreihe auf, wann Fontane in der Stadt und Gegend weilte und wie seine Eindrücke von der Stadt und dem Umland Eingang in sein literarisches Werk fanden.

Neben dem Wegweiser, der ab sofort in der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3, zu haben ist, gab Thomas Krüger auch einen Ausblick auf Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. So wird es zwischen Mai und September an jedem Sonnabend um 15 Uhr eine unterhaltsame und informative Führung "Fontane war hier - aber warum hat er nichts geschrieben?" mit Theodor oder seiner Frau Emilie durch die historische Innenstadt geben, Treffpunkt ist an der Touristinformation. Unter www.fontaneweg-plaue.de findet sich eine Vielzahl von Veranstaltungen, die sich mit dem Dichter und seinem Bezug zu dem Fischerstädtchen beschäftigen und auch der Brandenburger Klostersommers des eventtheaters widmet sich unter dem Titel MITFontane zu Tisch - Ein Geburtstagsdinner in der Johanniskirche dem Jubilar., der in diesem JAhr 200 Jahre alt geworden wäre. Alle Infos und Termine dazu: www.event-theater.de/mitfontane/