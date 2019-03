Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Eine Mischung aus heiteren, nachdenklichen und melancholischen Liedern präsentiert das Duo "con emozione" am 19. März in Premnitz mit ihrem Programm "Fontane in Wort und Musik". Ab 19.30 Uhr widmen sich Norbert und Liane Fietzke im Kulturhaus, Fabrikenstraße, dem 2019 zu feiernden 200. Geburtstag Theodor Fontanes.

Zu Anekdoten von und über den märkischen Dichter schrieb Pianist Norbert Fietzke Kompositionen seiner Frau, der Sopranistin Liane Fietzke, auf den Leib. "Herr von Ribbeck", "So und nicht anders", "In Hangen und Bangen", der Zyklus "Strandbilder", "Ausgang oder auch "Der Kranich" werden von den Künstlern präsentiert.

Neben Gedichten Fontanes hat sich Norbert Fietzke einiger Märchen, Geschichten und Träume eines Zeitgenossen und Freunds Fontanes, dem Diplomaten Philipp zu Eulenburg, angenommen und auch diese mit Vertonungen bereichert. Dabei handelt es sich um Texte, die im Jahr 1894 veröffentlicht und seitdem nicht mehr verlegt wurden. Trotz der über hundert Jahre würden sie wohl wunderbar in die heutige Zeit passen, meint Fietzke. Philipp zu Eulenburg hat in seinen Märchen, Geschichten und Träumen oft "Lieder" in Gedichtform eingebettet. "So können Sie sich bei den vorzutragenden Geschichten auch Gesang vorstellen; er ist ein Teil der jeweiligen Geschichte und gibt den einzelnen Protagonisten eine Seele. Dadurch bekommt der Vortrag eine brillante Lebendigkeit und sensible Nähe", werben die Künstler für ihre Konzert-Lesung.