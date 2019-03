Egal, aber nicht nebensächlich

Silvia Passow

Falkensee Das Jugend-Forum Falkensee hat mit seinem Treffpunkt EGAL eine neue Heimat gefunden. Die aktive Jugend war heimatlos geworden, nachdem die Nutzung des Gebäudes in der Bahnhofstraße 80 wegen des geplanten Abrisses nicht mehr möglich war. Das die Räume dort nur vorübergehend zur Verfügung stehen würden, war bekannt. Was die engagierten Jugendlichen in den wenigen Monaten in ihrem Treffpunkt EGAL alles erreichen würden, hat doch überrascht.

Das EGAL ist keine Eintagsfliege, hier wurde und wird künftig an der Entwicklung der Stadt mitgestaltet. In den neuen Räumen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Jugendclub "Alte Post" soll diese Arbeit fortgesetzt werden. In den letzten Wochen haben sich die Jugendlichen im neuen Quartier eingerichtet. Die Theke kam mit, es wurde gestrichen, renoviert und neugestaltet.

Zur Eröffnung am 1. März kamen neben Vertretern des ASB und einigen Stadtverordneten auch engagierte Bürger der Stadt und Bürgermeister Heiko Müller (SPD). "Wir sind zufrieden", sagt Jonathan Manti, Mitglied im Forum, über die neue Heimat. Man werde sich hier gemeinsam arrangieren. Selbstverwaltete Räumlichkeiten wären noch immer der Wunsch des Jugend-Forums. Über das Angebot des ASB zunächst im Jugend-Club unterzukommen, zeigen sich die Jugendlichen erfreut, geben die Hoffnung auf eine eigene Heimat aber nicht auf.

Für die ASB-Geschäftsführerin Liane Stawemann-Walter könnte aus der neuen Konstellation auch der Jugend-Club profitieren und junge Menschen anziehen. Sebastian Hölzel, Leiter des Jugend-Clubs Alte Post, heißt das Jugend-Forum ebenfalls herzlich willkommen. "Jugend braucht Raum", sagt er. Und: "Wer keine Heimat hat, findet bei uns ein zu Hause."

Der Jugend-Club und das Jugend-Forum werden ihre Arbeit getrennt, wenn auch räumlich verwoben, weiterführen. Da es unmittelbare Nachbarn gibt, muss die Lautstärke angepasst sein. Hölzel nutzt die Gunst der Stunde und die Anwesenheit des Bürgermeisters und der Stadtverordneten. "Wir brauchen in Falkensee einen Raum, wo Jugendliche auch mal feiern können", sagt er.

Verwaltungschef Müller geht in seiner Rede auf den Namen des Jugend-Forums, EGAL, ein. "Egal heißt auch, egal wo ihr euch trefft, was hier gewachsen ist, wird fortgeführt." Müller würdigt die Arbeit der Jugendlichen, die in der Bahnhofstraße 80 ihren Anfang nahm. Politisch werden die Jugendlichen schon bald in Form eines Jugend-Beirates die Sitzungen und Ausschüsse der Stadt begleiten. "Wir freuen uns, auf das was da kommen wird", sagt Müller.

Für Speis und Trank hatten die Jugendlichen auch gesorgt. Neben Sekt und alkoholfreien Getränken wurden Häppchen angeboten und Hölzel hatte sein legendäres Chili con Carne in fleischloser Variante gekocht. Zum Nachtisch gab es, nicht weniger mit Kultstatus versehen, Eis von Götz Bargende. Sein Eis der Marke GOATY gibt es übrigens jetzt auch am Bahnhof Falkensee.