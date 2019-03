Veltens S-Bahn-Anschluss für 2023 gefordert

Roland Becker

Velten (MOZ) Sowohl Landrat Ludger Weskamp als auch Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (beide SPD) sind bezüglich des fehlenden Veltener S-Bahn-Anschlusses die Geduldsfäden gerissen.

Weil Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) auch nach einem gemeinsamen Gespräch am 1. März in Potsdam kein Jahreszahl für den Veltener Wiederanschluss genannt habe, forderten Hübner und Weskamp am Dienstag in einer Presseerklärung: "Die S-Bahn in Velten soll 2023 rollen. Alles andere wäre in dieser stark wachsenden Region für die Pendler nicht zumutbar."

Beide zeigten sich "enttäuscht über das langsame Voranschreiten beim S-Bahn-Anschluss für Velten". Hübner sprach sogar davon, dass sie nach dem Gespräch mit der Ministerin Potsdam frustriert verlassen habe. "Wir möchten von Landesseite eine klare Aussage zur Zeitschiene haben", sagte Hübner dieser Zeitung.

Noch im Sommer 2018 wollte sich Schneider gegenüber dieser Zeitung nicht festlegen, ob die S-Bahn bis 2030 Velten erreichen wird. Die Ofenstadt kämpft seit der Wiedervereinigung um den 1961 gekappten Berlin-Anschluss. Unter Schneiders Vorgänger Jörg Vogelsänger (SPD) war das Vorhaben ganz zum Erliegen gekommen. (rol)