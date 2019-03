Rot-rote Fraktionen unterstützen Kompromiss zum Polizeigesetz

dpa

Potsdam (dpa) Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linke im Brandenburger Landtag tragen die rot-rote Vereinbarung zum umstrittenen Polizeigesetz mit.

Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte am Dienstag in Potsdam, es habe ein einstimmiges Votum für den Änderungsantrag gegeben, über den an diesem Donnerstag die Innenpolitiker beraten. Es gebe allerdings auch Mitglieder in der Fraktion, die die endgültige Abstimmung im Plenum abwarteten, ob die Pläne so wie vereinbart blieben. Die SPD-Fraktion beschloss die vereinbarte Novellierung des Polizeigesetzes ebenfalls einstimmig.

SPD und Linke hatten sich am Sonntag im Streit über Verfassungsschutz- und Polizeigesetz geeinigt. Das Überwachen von Messengerprogrammen auf Smartphones mit einem sogenannten Staatstrojaner bei Terrorverdacht ist im Polizeigesetz vom Tisch. Damit hatte sich die Linke durchgesetzt. Zugleich wird der Verfassungsschutz um 37 auf 130 Stellen aufgestockt. Die neuen Stellen waren eine Forderung der SPD.

Linke-Fraktionschef Christoffers sprach von einem ausgewogenen Mix von Freiheits- und Bürgerrechten und der Einschätzung der Sicherheitslage. Sein SPD-Kollege Mike Bischoff wies Kritik der CDU und der Gewerkschaft der Polizei zurück: "Das Polizeirecht wird in Brandenburg nicht gelockert, sondern verschärft."

Für Linke-Innenpolitiker Hans-Jürgen Scharfenberg ist der Staatstrojaner im Polizeigesetz gestrichen. Der SPD-Politiker Bischoff sagte allerdings: "Wir halten diese Regelung nach wie vor für bedenkenswert." Unter Abwägung insbesondere der Personalverstärkung im Verfassungsschutz und der offenen Rechtssituation habe die SPD den Punkt zurückgestellt. Rot-Rot will den Ausgang von Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das bayerische Polizeigesetz beobachten.

Die CDU-Opposition hält das Polizeigesetz für weichgespült. Die Polizei werde nicht in die Lage versetzt, den Kriminellen mit modernen Methoden das Handwerk zu legen, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben. "Ich mache mir schon Sorge, dass die Sicherheit der Brandenburger so nicht gewährleistet werden kann." Deutschland drohe zudem ein Flickenteppich bei den Polizeibefugnissen.

Der Innenexperte der AfD-Fraktion, Thomas Jung, kritisierte den Kompromiss ebenfalls. "Es wird anders als in Bayern und Niedersachsen keine elektronische Fußfessel für terroristische Gefährder geben", sagte Jung. Auch die "Präventivhaft" und die Online-Überwachung sowie das Ausspähen von Messengerdiensten seien gestrichen worden. "Das hat mit Terrorbekämpfung nichts mehr zu tun."

Die Innenexpertin der Grünen-Fraktion, Ursula Nonnemacher, zollte der Linke Respekt: "Ich bin froh, dass die Linke den Staatstrojaner noch aus dem Polizeigesetz herausverhandelt hat." Allerdings gingen den Grünen die Möglichkeit zur Schleierfahndung auf allen Bundesfern- und Europastraßen, Meldeauflagen bei Verdacht auf Terrorismus und eine "Unterbindungshaft" von bis zu vier Wochen immer noch zu weit. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Grünen dem Gesetz zustimmen werden", sagte Nonnemacher.