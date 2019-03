Wegen Frauentag: Schweinefleisch kann nicht untersucht werden

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Weil die Berliner den Frauentag am 8. März zum Feiertag verwandelt haben, ist an diesem Tag auch das Landeslabor Berlin-Brandenburg in Berlin geschlossen. Das bedeutet, dass auch keine Trichinenproben zum Beispiel von geschossenen Wildschweinen angenommen werden und sich damit die Wartezeiten für deren Freigabe verlängern.

Wie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Land-kreises Oberhavel noch informiert, müssen sich die Jäger sputen, wenn sie Untersuchungsergebnisse von Trichinenproben noch vor dem 8. März haben wollen. Dann müssen die Proben bis zum Mittwoch, 6. März, 9 Uhr abgeben werden. Am 7. März fährt der Kurier wie gewohnt um 9 Uhr ins Landeslabor. Für bis dahin eingereichte Proben liegen die Ergebnisse am 11. März vor. Am Freitag fällt die reguläre Kurierfahrt aus.

Bevor das Fleisch von Haus- oder Wildschwein für den menschlichen Verzehr freigegeben werden kann, ist eine amtliche Untersuchung auf Trichinen zwingend vorgeschrieben. Trichinen sind für den Menschen gefährliche Parasiten, die durch den Verzehr von Fleisch von Haus- sowie Wildschweinen übertragen werden können.